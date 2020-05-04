Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99360
ALTIN
383.930
DOLAR
7.0047
STERLİN
8.7296
EURO
7.6571

Yüzyıllık Markalar “Vazgeçmek Yok” Diyor!

Türkiye’de yüz yılı aşkın süredir yaşayan köklü markaları çatısı altında toplayan Yüzyıllık Markalar Derneği “Markaları şüphesiz ki zor günler bekliyor. Bu dönemde çevik bir yapıya sahip olmak, duruma uyum sağlayabilmek ve esneklik çok kritik” açıklaması yaptı.

Yüzyıllık Markalar “Vazgeçmek Yok” Diyor!

Türkiye’de yüz yılı aşkın süredir yaşayan köklü markaları çatısı altında toplayan Yüzyıllık Markalar Derneği “Markaları şüphesiz ki zor günler bekliyor. Bu dönemde çevik bir yapıya sahip olmak, duruma uyum sağlayabilmek ve esneklik çok kritik” açıklaması yaptı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:04
1765 Okunma
Yüzyıllık Markalar “Vazgeçmek Yok” Diyor!

Türkiye’de yüz yılı aşkın süredir yaşayan köklü markaları çatısı altında toplayan Yüzyıllık Markalar Derneği “Markaları şüphesiz ki zor günler bekliyor. Bu dönemde çevik bir yapıya sahip olmak, duruma uyum sağlayabilmek ve esneklik çok kritik” açıklaması yaptı. Değerlerini ve itibarlarını yüz yıl öncesinden bugünlere taşıyan markaları adına konuşan dernek üyeleri “Bu süreci aşacağımıza inancımız tam, yeter ki birlik beraberlik duygusunu kaybetmeyelim, vazgeçmek yok” dediler.

Uzun yıllardır biriktirdikleri değerleri gelecek nesillere tek elden aktarmak amacıyla 2012 yılında kurulan Yüzyıllık Markalar Derneği, dünyada ve ülkemizde gerçekleşen kriz dönemlerinde her zaman zor süreçler ile baş ederek markalarını bugünlere taşıdıklarını belirtti. Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyetin kuruluşu ve bugüne uzanan süreçte, savaşlar, kıtlık, ekonomik krizler, tedarik eksikleri, sosyal dalgalanmalar ve birçok imkansızlıklar olsa da bu dönemlerde mutlaka çıkış noktaları bulunabildiğini söyleyen köklü markalar; her zaman yeniliklere açık ve sabırlı olmak gerektiğini paylaştılar.

İtibarımız en önemli değerimizdir

Dernek üyeleri kriz ve kaos dönemlerinde süreç yönetiminin çok önemli olduğunu,bütün planlamaların olası ihtimalleri ve öngörülemeyen unsurları da hesaba katarak yapılması gerektiğini vurgularken, en çok “itibar” konusuna dikkat çektiler. Krizi fırsata çevirme gayretiyle yapılan uygulamaların markaları geleceğe “itibarlı” olarak taşımayacağını belirten dernek üyeleri, markaların kriz sonrası birçok unsuru tamamlama, tedarik etme ve yenileme şansları olabileceğini, fakat kaybedilen “itibarın” maliyetinin çok yüksek ve geri kazanılması zor olduğunun altını çizdiler.

Yenilenerek uyum sağlayın

Köklü markaların kolektif bilince dayalı olarak büyük bir aile gibi güven duygusu içinde hareket ettiğini kaydeden Yüzyıllık Markalar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerle olan iletişimin önemine dikkat çektiler. Dernek üyeleri hareketli konjonktürde uyum sağlayıp aksiyon almanın kritik olduğunu belirterek teknoloji ve dijital dünyanın ihtiyaçlara göre verimli kullanılması durumunda markaların geleceklerinin daha umut verici bir hal alacağını dile getirdiler.

Son Güncelleme: 04.05.2020 09:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PİYASALAR YENİ HAFTAYA ZAYIF BAŞLIYOR
PİYASALAR YENİ HAFTAYA ZAYIF BAŞLIYOR
Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan
Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan
Eski ciplerin inanılmaz değişimi
Eski ciplerin inanılmaz değişimi
Elektrik faturasını yarıya düşürün!
Elektrik faturasını yarıya düşürün!
Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır
Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır
Çay hasadında 6900 TL maaşla 2 bin işçi aranıyor
Çay hasadında 6900 TL maaşla 2 bin işçi aranıyor
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor
Her talep artışını zam fırsatı olarak gören toptancı ve perakendeciler yine sahnede
Her talep artışını zam fırsatı olarak gören toptancı ve perakendeciler yine sahnede
FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."
FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama E-Devlet| İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Neler!
Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama E-Devlet| İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Neler!
Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı
Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu
AVM'LERDE SERBEST DOLAŞMAK ARTIK YOK...
AVM'LERDE SERBEST DOLAŞMAK ARTIK YOK...
Koronavirüs karavan satışlarını patlattı
Koronavirüs karavan satışlarını patlattı
MB'nin brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi
MB'nin brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi
Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi
Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi
Dolar 6.99 seviyesinde, Borsa İstanbul 100.00 puanın altına indi
Dolar 6.99 seviyesinde, Borsa İstanbul 100.00 puanın altına indi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim