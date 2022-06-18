’Yüzyılın Kutlaması’ etkinliğinde Türkiye’yi lise öğrencisi Bora Tezkan temsil etti

Türkiye’de Uluslararası Gençlik Ödülü Programını bronz, gümüş ve altın kategorilerde tamamlayan lise 11’nci sınıf öğrencisi Bora Tezkan, ödül programının İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Bir Mirası Yaşayın; Yüzyılın Kutlaması” etkinliğinde Türkiye’yi temsil etti.

Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve ülkemizde Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde 19’ncu yılına giren ‘14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı’ Uluslararası Gençlik Ödül Programı faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyada The Duke of Edinburgh’s International Award adıyla yürütülen program; gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme, macera ve keşif bölümleriyle dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlıyor. Programı bronz, gümüş ve altın kategorilerde tamamlayan lise 11’nci sınıf öğrencisi Bora Tezkan, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Bir Mirası Yaşayın; Yüzyılın Kutlaması” etkinliğinde Türkiye’yi temsil etti.

“Türkiye’yi tanıtabilmenin gururunu yaşıyorum”

Geçen yıl yaşama veda eden Edinburgh Dükü Prens Philip’in (Philip Mountbatten) 100’ncü doğum gününe atıfta bulunularak Eski Kraliyet Deniz Koleji’nde (Old Royal Naval College) düzenlenen gecede dünyanın dört bir yanından katılan ödül programı katılımcıları Dük’ün zamanları içindeki önemli anlarını, sözlerini ve deneyimlerini yeniden canlandırdı. Lise öğrencisi Bora Tezkan, gala yemeğinde dünyanın pek çok ülkesinden gelen ödül programı katılımcılarının yanı sıra Winston Churchill’in torunu ve Uluslararası Ödülü Programı’nın Genel Sekreteri John May ve Genel Sekreter yardımcısı Stephen Peck ile tanıştığını, bunun farklı bir deneyim olduğunu belirtti.

Tezkan, “Gecenin sonunda böyle bir etkinliğe katıldığım için açıkçası kendimi çok özel hissettim. İnsanlara Türkiye’yi tanıtabilmenin gururunu ve hatta insanlara ülkemiz hakkında farklı fikirler verebildiğim için çok mutlu oldum. Program bana gerçekten bir şeyin değerini bilmeyi öğretti. Donanımlı olmak ve kendimize değerler katabilmek için, hayatımızı sadece akademik odaklı değil, çok yönlü çalışmalar üzerine kurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye 139 ödül merkezi ile 20 bin gence ulaştı

Program, 130’dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik programı olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte ödül programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.

Gençlerin Ödül’ü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve macera ve keşif yolculuklarına katılmaları gerekiyor. Dünyada 13 milyon gence ulaşan programın dünyada iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkat çekiyor. Program, 2022 yılı itibariyle, Türkiye’de 139 aktif ödül merkezi, 8 binden fazla aktif katılımcısı, bini aşkın aktif gönüllüsü ile faaliyetlerine devam ediyor. Ödül programı kapsamında pandemi döneminden bu yana 27 ödül merkezi ile alt lisans sözleşmesi imzalanarak kapsam genişletildi. Bununla birlikte 2021 yılının Eylül ayında, toplumdaki tüm gençlere fırsat eşitliği oluşturarak, gönüllülük esasına dayanan çalışmalar yürütülmek üzere, Serebral Palsili Çocuklar Derneği ile hem alt lisans sözleşmesi hem de stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.