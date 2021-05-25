Yüzükle ödeme devri başlıyor

Ödeme teknolojileri üzerine yoğunlaşan finansal teknoloji girişimi Digiseq ödemelerde çığır açacak bir teknolojiye hazırlanıyor. Yakın alan iletişim (NFC) çiplerini kullanan teknoloji girişimi herhangi bir objeyi temassız ödeme cihazına çevirmeyi hedefliyor.

Giyilebilir ödeme cihazlarıyla ödeme konusundaki en önemli engellerden biri fintek şirketleri aracılığıyla aşıldı. Digiseq’in uygulaması giyilebilir cihazlarla ödeme yöntemleri arasındaki ilişkiyi basit bir mobil uygulamayla mümkün kılıyor

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre giyilebilir ödeme araçlarındaki en büyük handikap ödeme araçlarıyla cihazların güvenli bir biçimde eşleştirilmesi ve kitle kullanımına uygun hale getirilmesi sorunuydu. Digiseq’in uygulaması NFC çiplerinin gömülü olduğu nesnelerde üreticiyle veya herhangi bir kioskla iletişime geçilmesine gerek kalmadan kişiselleştirmenin gerçekleşmesini sağlıyor.

Uygulama, Philipe Stark firmasının ürettiği ödeme yöntemi yüzüğü Aeklys’den, NFC çipi içeren birden fazla kıyafet markasına kadar banka kartlarını çeşitli giyilebilir ödeme yöntemi cihazlarıyla eşleştirebiliyor ya da devre dışı bırakabiliyor.

Fintek girişiminin uygulamasını şimdiye kadar ABN Amro, Cembra Money Bank, Moskova Kredi Bankası Gazprombank, KBC Bank İrlanda, Bank Verzekring Holding, Nordea Bank, Rabobank, Raffeisen, Rus Tarım Bankası ve Swedbank bankaları destekliyor.

Digiseq 2014 yılında MasterCard’ın şifrelendirme sistemi ürünlerini geliştirilmesine öncülük eden CEO Terrie Smith ve Baş Teknoloji Sorumlusu Colin Tanner tarafından kuruldu. Kısa bir süre önce Digiseq’e İcrada Görevi Olmayan Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan David Birch şirketin teknolojileriyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha bu hafta Collin Tanner ve ben kendi iPhone 12’mi kullanarak Mastercard aracılığıyla kendi başımıza temin ettiğimiz Alioth Pay yüzüğümüz üzerinden anında bir işlem gerçekleştirdik. Giyilebilir teknolojileri kitle pazarı için bir gerçeğe dönüştürdüğümüzden dolayı çok mutluyum.” (finansgundem.com)