Yüzde yüz yerli yazılım ile üretilen zeytin renk ayırma makineleri yurt dışına ihraç ediliyor
ZEYTİN İŞLEME SEKTÖRÜNDE ÜRETİM MERKEZLERİNİN İŞ YÜKÜNÜ ÖNEMLİ BİR ŞEKİLDE AZALTAN ZEYTİN RENK AYIRMA MAKİNESİNİ YÜZDE YÜZ YERLİ YAZALIM VE YÜZDE 95 YERLİ ÜRETİM İLE YAPMAYI BAŞARAN GİRİŞİMCİ TARAFINDAN ÜRETİLEN SİSTEMLER YURT DIŞINDA İLGİ GÖRÜYOR.
Zeytin renk ayırma makinesini yüzde yüz yerli yazalım ve yüzde 95 yerli üretim ile yapmayı başaran Balıkesirli müteşebbis, yurt dışında ihracat yapıyor.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Elektronik Yüksek Mühendisi Akif Dumanay, 6 yıl önce yurt dışından ithal edilen bir makineyi gördüğünü ve bunun üzerine yüzde yüz yerli yazılım ve yüzde 95 yerli üretim ile kendi makinesini yaptığını söyledi. Yerli zeytin renk ayırma makinesi hakkında bilgi veren Dumanay “Yaklaşık 6 yıl önce, yurt dışından gelen zeytin renk ayırma makinesini gördüm. ’Neden biz yapmayalım?’ diye sordum. Yazılım ve mekanik kısımlarını tamamen bizim yaptığımız bir makine ürettik. Bu makinenin tasarımı bize ait. Diğer makinelerden çok farklı çalışan bir mantığı var. Yazılım kısmında görüntü işleme kullanılarak zeytinin hangi renginin üfleneceğini, hangisinin üflenmeyeceğini kendisi belirliyor . Tamamen yerli üretim bir yazılım” dedi.
Zeytin renk ayırma makinesinin yurt dışından ithal edilen diğer ürünlere nazaran çok daha ucuza mal olduğunu ve yurt dışından da büyük rağbet gördüğünü ifade eden Dumanay “ Şu ana kadar on tane makine ürettik. Bunların şu an üretimini devam ettiriyoruz. Yunanistan’a sattık iki tane. Bazı firmalara yurt dışında Cezayir’e fiyat teklifleri verdik. Şu an pazar araştırmasındayız“ dedi.
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