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YÜZDE 9,9’LUK DARALMA, ANTALYA’YI YANSITMIYOR

Kent ekonomisinin, ülke ekonomisine göre üç kat daha fazla daraldığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ülkesine tarım, turizm ve sanayi alanında yarattığı katma değer ile önemli katkılar sağlayan Antalya’nın, Antalya’ya özel hazırlanacak destek ve teşvikleri sonuna kadar hak ettiğini söyledi. Bahar ayrıca yüzde 9,9’luk daralmanın geçici olduğunu, böylesi büyük bir krizde elde edilen yüzde 9,9’luk daralma verisinin, dünya ile kıyaslandığında Türkiye için önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Ekonomi 01.09.2020, 13:42
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YÜZDE 9,9’LUK DARALMA, ANTALYA’YI YANSITMIYOR

Türkiye ekonomisinin, koronavirüs salgının en yoğun olarak hissedildiği ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldığı açıklandı. Tüm dünyanın zorlu bir sınav verdiği Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde, Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzde 31,7, İngiltere’nin yüzde 22,8,  Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalamada 14,1 oranında daraldığı belirtildi. Antalya’nın turizm alanındaki en önemli rakipleri olan İspanya yüzde 22, Fransa yüzde 19,2, İtalya ise yüzde 17,3 oranında ekonomik daralma yaşadı.

Antalya OSB Başkanı Ali Baha

YÜZDE 9,9 BAŞARIDIR

Pandemi nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında tüm dünyada hayatın durduğunu hatırlatan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ilk kez yaşanan böylesi büyük bir krizde elde edilen yüzde 9,9’luk daralma verisinin, dünya ile kıyaslandığında Türkiye için önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti. Haziran ayı itibariyle başlayan kontrollü normalleşmenin ekonomide toparlanma sürecini başlattığını aktaran Bahar, Türkiye’nin hızlı adaptasyon kabiliyeti ve pratikliği ile yeni süreci iyi değerlendirdiğini ve birçok sektörün yaralarını sarmaya başlandığını söyledi. Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, fakat Antalya’nın böylesi bir dönemde bile bir buçuk milyon turiste ev sahipliği yaparak ülkesi için katma değer üretmeye devam ettiğini ifade eden Bahar, “Gerek hükümetimiz gerekse sektördeki aktörler, hızlı adaptasyon, doğru planlama, sürdürülebilir, güvenli uygulamalar ve diplomasi dilini en etkili şekilde kullanarak ülkemiz ve kentimiz için belirsizlik ortamını dağıtan, gelecek için güven aşılayan sonuçlar elde etti. Devletimizin de desteği ile Antalya’nın ülkemize sağlayacağı fayda her geçen gün artacaktır” dedi.

ANTALYA’YA ÖZEL DESTEKLER

Tarım sektöründe daralmanın aksine yüzde 4’lük bir artış yaşandığını vurgulayan Bahar, pandemi döneminin ağır koşulları altında çalışan ve üreten herkese teşekkür etti. Üreticilerin özverili çalışmaları sayesinde gıda tedarikinde bir aksama yaşanmasının önüne geçildiğini belirten Bahar, tarımın da başkenti olan Antalya’nın her alanda ülkesinin ve milletinin hizmetinde olduğunu pandemi döneminde bir kez daha gösterdiğine dikkat çekti. Turizmde aksaklıklar yaşansa, tarım alanında ürettiği katma değer ile ülkesine hizmet etmeye devam eden Antalya’nın, Türkiye için büyük bir şans olduğuna değinen Başkan Bahar, turizm sektörünün seyahat kısıtlamaları nedeniyle aldığı ağır darbenin Antalya ekonomisinde Türkiye ortalamasının 3 katı kadar bir daralmaya neden olduğuna dikkat çekerek, Antalya’ya hak ettiği değerin verilmesini istedi. Bahar; “Türkiye’nin ikinci çeyrekteki yüzde 9,9’luk negatif büyüme oranı geçicidir. Sanayi, tarım ve turizm sektörlerindeki toparlanmanın olumlu etkisi üçüncü çeyrekte net bir şekilde hissedilecektir. Ülkesine bu üç önemli sektörde yarattığı katma değer ile önemli katkılar sağlayan Antalya’nın ekonomik daralması, ülke ortalamasının 3 katı kadardır. Bu üzerinde hassasiyetle durulması gereken, son derece önemli bir konudur. Antalya’nın ekonomi alanında yaşayacağı her yıkıcı deneyim, ülke ekonomisinde telafisi zor kayıplara neden olabilir. Bu nedenle Antalya’ya, başta kredi ertelemeleri ve kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması gibi özel çözümler üretilmeli ve gereken destekler verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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