Yüzde 80 su tasarruflu çeltik ekimi yapıldı

Kastamonu’da yüzde 80 su tasarrufu sağlayacak damlama sulama tekniği ile çeltik ekimi yapıldı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yüzde 80 su tasarrufu sağlanacak damlama sulama tekniği ile çeltik ekildi. Kastamonu’da ilk kez uygulanan teknik ile çeltik ekimi Hanönü ilçesine bağlı Gökceağaç köyü Gökırmak havzasında yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hanönü Kaymakamlığı ve ilçede faaliyet gösteren maden işletmesinin desteği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk ekim yapıldı.

Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Kastamonu İl Tarım Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Hanönü İlçe Tarım Orman Müdürü Burak Eminoğlu, Acacia Maden İşletmesi Maden Müdürü Lain Anderson, İlçe Jandarma komutanı Mesud Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Bayhan ve çeltik üreticileri de ekimi takip etti.

Kaymakam Bütün, yaptığı konuşmada Kastamonu’da ilk kez damlama sulama tekniği ile çeltik ekiminin hayata geçirdiğini belirterek, projenin önemli ölçüde su tasarrufu sağlayacağını kaydetti. Damlama sulama yöntemi ile çiftçilerin daha rahat çalışmasının sağlanacağı ve sivri sinek sorununun da ortadan kalkacağı belirtildi.