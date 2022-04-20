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Yüzde 50 yağ oranına sahip kanolanın üretimi katlanarak artacak

Tohumunun yağ oranı yüzde 50 olan kanolanın (konza) Samsun’da 2 bin 250 dönüm alanda üretimi yapılıyor. Ayçiçeği yağına alternatif olarak üretilen kanolanın 2-3 yıl içerisinde 10 bin dönüm alana kadar üretiminin yapılması hedefleniyor.

Ekonomi 20.04.2022, 09:33
Yüzde 50 yağ oranına sahip kanolanın üretimi katlanarak artacak

Tohumunun yağ oranı yüzde 50 olan kanolanın (konza) Samsun’da 2 bin 250 dönüm alanda üretimi yapılıyor. Ayçiçeği yağına alternatif olarak üretilen kanolanın 2-3 yıl içerisinde 10 bin dönüm alana kadar üretiminin yapılması hedefleniyor.

Türkiye’de en çok kullanılan sıvı yağ çeşidi, ayçiçeği yağı. Türk mutfağındaki kullanım oranı yüzde 90 olan ayçiçeğinin ardından en çok kullanılan yağ çeşidi ise soya olarak dikkat çekiyor. İleride yaşanabilecek yağ sıkıntılarının önüne geçmek üzere Samsun’da ve Türkiye’de 15 ilde kanola ekimine ağırlık verildi. Bu çerçevede Samsun’da 2021’de 1250 dönüm alanda ekilen kanolanın ekim alanı bu yıl 2 bin 250 dönüme çıkartıldı. Konolaya verilecek destekler ile 2-3 yıl içerisinde Samsun’da 10 bin dönüm alanda tohumluk kanola üretilmesi hedefleniyor.

“Kanola tohumunun yağ oranı yüzde 38 ile 50 arasında”

Kanolanın çok yağlı bir bitki olduğunu ve 238 dereceye kadar yanmama özelliğinin olduğuna dikkat çeken Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kanola, konza ismiyle de bilinir. Hem kışlık hem de yazlık olarak ekim yapılan bir yağ bitkisidir. Kanola tohumunun yüzde 38 ile 50 oranında bir yağ oranında var. Ayrıca kanolanın yüzde 16 ile 24 arasında protein oranı mevcut. Aynı zamanda oleikasit ve linoleikasidin yüksek olmasının yanı sıra yağdaki yanma derecesi 238 derece kadar yüksek olmasından dolayı kaliteli bir yağ bitkisidir. Türkiye’de kullanılan yağların yüzde 90’ı yağlık ayçiçeğidir. İkinci sırada soya, üçüncü sırada ise kanola gelmektedir. Kanolanın tohumu çok küçük olduğu için ekimi yapılan yerde sulama imkanının olması gerekir. Özellikle ilk çıkışta mutlak suretle sulama ihtiyacı olabilir” dedi.

“İki bin 250 dönüm ekili alanı 10 bin dönüme çıkartmayı hedefliyoruz”

2-3 yıl içerisinde Samsun’da ekili kanola alanlarını arttıracaklarına da değinen İbrahim Sağlam, “Son dönemde yağlar ile ilgili spekülasyonlar yapılmakta. Bizler de bununla alakalı mutlaka artış sağlayacağız. 2021 yılında bin 250 dönüm kanola ektik. Bunun karşılığında 438 ton artış sağladık. Bu yıl da bin dönüm daha fazla ekerek, 2 bin 250 dönüm alanda kanola ektik. Bakanlığımız destekleri çerçevesinde kanolaya kiloda 80 kuruş destek veriyoruz. Aynı zamanda 20 TL mazot, 8 TL’de gübre desteği veriyoruz. Sertifikalı tohumluk kullanımında da dönüme 20 TL destek veriyoruz. Ekimin arttırılması ile ilgili Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından Tekirdağ’da 15 ili kapsayan bir çalışma yapıldı. Bu iller arasında Karadeniz’den sadece Samsun vardı. Samsun’da da 6 bin dekar ile 10 bin dekar arasında bir artış yapmayı taahhüt ettik. Bakanlığın yaptığı, ‘nasıl artış sağlanır’ çerçevesindeki 3 günlük eğitimin ardından önümüzdeki ekim sezonlarında kanolanın ekiliş alanlarını arttıracağız. Samsun’da ilk 2-3 yıl içerisinde 6 bin ile 10 bin dönüm arasında taahhüdümüz var. İnşallah kanolayı desteklerimizle birlikte sadece Bafra’da değil Vezirköprü, Havza’da, Alaçam’da ve 19 Mayıs’ta artışını sağlayacağız” diye konuştu.

Faydalarının yanı sıra görsel güzellik de sağlıyor

Kanola bitkisi yağ sanayine katkısının yanı sıra ekildiği alanlarda görsel güzellik de sunuyor. Vatandaşlar ayçiçeği gibi sarı yaprakları olan kanola bahçelerini gördüğümde arabalarını yol kenarına çekip, kanolalar arasında fotoğraf çekiliyorlar. Özellikle şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar daha önce görmedikleri kanola denizinin arasında koşarak eğleniyorlar.

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