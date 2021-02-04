Yüzde 50 hibe desteğiyle süt ürünleri tesisi kurdu

Bitlis’te işletmeci Nevzat Ava, Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu proje kapsamında yüzde 50 hibe ile süt ürünleri tesisi kurdu.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile birlikte üretim tesislerini gezen Nevzat Ava, 12 personeli istihdam ettiklerini, bugünlerde sadece yoğurt üretimi yaptıklarını, önümüzdeki günlerde ise süt, ayran ve peynir çeşitlerini de üreterek ihracata yöneleceklerini söyledi. Organize sanayi bölgesinde (OSB) bin metrekare alanda üretim tesislerini kurduklarını, tesisi kurarken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından da faydalandıklarını dile getiren Nevzat Ava, yaptıkları protokollerle ürünlerini önümüzdeki günlerde yurt dışına da ihraç edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ise OSB’de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 18 tesise destek verdiklerini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar Bitlis ilimizde bitkisel ürün işleme, hayvansal ürün işleme tesisleri anlamında toplamda 131 adet tesis yaptık. Bu program kapsamında vatandaşlarımıza yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. 2020 yılında Bitlis’te toplamda 36 proje müracaatı aldık. Bunlardan 26’sı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Bunların inşaat ve mekanizasyon işlerini tamamladık. İçinde bulunduğumuz tesis de 2020 yılında tamamlanarak üretime başlayan bir tesisimizdir. Bakanlığımızdan çiftçilerimiz ve üretici kardeşlerimize 70 milyon TL’ye yakın bir hibe desteği verilmiştir. Bitlis OSB alanında 18 adet tesis yaptık. Bunun 6 tanesi süt ve süt ürünleri işleme tesisidir. Bitlis ilimiz tarım ve hayvancılık kentidir. İlimizde her yıl 140 bin tona yakın süt üretimi mevcuttur. Bunun da 20 bin tonu sanayi tesislerinde işlenmek üzere bu tür tesislerimiz tarafından alınmaktadır. Bu tesislerimizde süt, yoğurt, kaymak ve peynir çeşitleri üretilmektedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İşletmecilerin sunduğu 2 milyon 500 TL’lik projeden 1 milyon 250 bin TL hibe desteği sağlandığını dile getiren Çelik, “Burada yoğurt, kaymak ve peynir çeşitleri üretilmektedir. Tesisimizin günlük kapasitesi 160 ton civarındadır. Ancak deneme sürecinden dolayı şimdilik günlük kapasitesi 5 tondur. Önümüzdeki haftadan itibaren 30 ton kapasite ile devam edilecek. İnşallah bu pandemi bitecek ürünlerimizin fabrikalara akışı düzenli olacak. Allah’ın izniyle biz bu sene sonu itibari ile 160 tonluk kapasiteyi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu tesislerimiz istihdam anlamında da çok önemli bir konumdadır. Buna benzer 131 adet tesisimizde 2 binden fazla vatandaşımız istihdam edildi” şeklinde konuştu.