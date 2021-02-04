banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak
Yüz yüze eğitim için önemli açıklama!
Yüz yüze eğitim için önemli açıklama!

Yüzde 50 hibe desteğiyle süt ürünleri tesisi kurdu

Bitlis’te işletmeci Nevzat Ava, Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu proje kapsamında yüzde 50 hibe ile süt ürünleri tesisi kurdu.

Ekonomi 04.02.2021, 09:12
4
Yüzde 50 hibe desteğiyle süt ürünleri tesisi kurdu

Bitlis’te işletmeci Nevzat Ava, Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu proje kapsamında yüzde 50 hibe ile süt ürünleri tesisi kurdu.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile birlikte üretim tesislerini gezen Nevzat Ava, 12 personeli istihdam ettiklerini, bugünlerde sadece yoğurt üretimi yaptıklarını, önümüzdeki günlerde ise süt, ayran ve peynir çeşitlerini de üreterek ihracata yöneleceklerini söyledi. Organize sanayi bölgesinde (OSB) bin metrekare alanda üretim tesislerini kurduklarını, tesisi kurarken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından da faydalandıklarını dile getiren Nevzat Ava, yaptıkları protokollerle ürünlerini önümüzdeki günlerde yurt dışına da ihraç edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ise OSB’de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 18 tesise destek verdiklerini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar Bitlis ilimizde bitkisel ürün işleme, hayvansal ürün işleme tesisleri anlamında toplamda 131 adet tesis yaptık. Bu program kapsamında vatandaşlarımıza yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. 2020 yılında Bitlis’te toplamda 36 proje müracaatı aldık. Bunlardan 26’sı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Bunların inşaat ve mekanizasyon işlerini tamamladık. İçinde bulunduğumuz tesis de 2020 yılında tamamlanarak üretime başlayan bir tesisimizdir. Bakanlığımızdan çiftçilerimiz ve üretici kardeşlerimize 70 milyon TL’ye yakın bir hibe desteği verilmiştir. Bitlis OSB alanında 18 adet tesis yaptık. Bunun 6 tanesi süt ve süt ürünleri işleme tesisidir. Bitlis ilimiz tarım ve hayvancılık kentidir. İlimizde her yıl 140 bin tona yakın süt üretimi mevcuttur. Bunun da 20 bin tonu sanayi tesislerinde işlenmek üzere bu tür tesislerimiz tarafından alınmaktadır. Bu tesislerimizde süt, yoğurt, kaymak ve peynir çeşitleri üretilmektedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İşletmecilerin sunduğu 2 milyon 500 TL’lik projeden 1 milyon 250 bin TL hibe desteği sağlandığını dile getiren Çelik, “Burada yoğurt, kaymak ve peynir çeşitleri üretilmektedir. Tesisimizin günlük kapasitesi 160 ton civarındadır. Ancak deneme sürecinden dolayı şimdilik günlük kapasitesi 5 tondur. Önümüzdeki haftadan itibaren 30 ton kapasite ile devam edilecek. İnşallah bu pandemi bitecek ürünlerimizin fabrikalara akışı düzenli olacak. Allah’ın izniyle biz bu sene sonu itibari ile 160 tonluk kapasiteyi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu tesislerimiz istihdam anlamında da çok önemli bir konumdadır. Buna benzer 131 adet tesisimizde 2 binden fazla vatandaşımız istihdam edildi” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16