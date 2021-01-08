YUSUFELİ BARAJINDA SONA GELİNDİ

ARTVİN-Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi ile Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri inşasıyla ilgili genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un başkanlığında DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Katip Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Doruk, Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Baraj gövde inşaatının tamamlanmasına sadece 7 metre kaldığını belirten Doruk, “Ülkemizin en yüksek barajının tamamlanmasına ramak kaldı. Yusufeli Barajı ve HES projesinde çalışmalar planlandığı gibi aralıksız devam ediyor. 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda 268 metre yüksekliğe ulaşıldı. Toplamda 4 milyon metreküp beton dökülecek baraj gövdesinde sadece 200 bin metreküp beton döküm işe kaldı. Barajın gövde inşaatında çalışmaların şubat ayı sonu itibariyle tamamlanası planlanmaktadır. Baraj gövde inşaatının yanı sıra santral binası ve enerji yapıları gibi diğer çalışmalarda hızla devam ediyor.” dedi.

Yusufeli Barajı ve HES inşaatının Türkiye’nin mühendislik harikası projelerinden birisi olduğunu anlatan Doruk, milli sermaye ve Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen barajın yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi.

Doruk, Yusufeli Barajı ve HES'in gölalanı içerisinde kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yerleşim yerinde de alt ve üst yapı çalışmaların da kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü de kaydetti.

Toplantında DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak ile Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Yusufeli Barajı ve HES ile Yusufeli Yeni Yerleşim Yeriyle ilgili detaylı brifing verdi.

Katılımcıların ilçede sürdürülen projeler kapsamında, bundan sonra yapılacak işler hakkında fikir alış verişinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.