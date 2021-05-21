Yusufeli Barajında son beton döküldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Barajın 275 metre gövde yüksekliği tamamlanmasının arından, gövde beton çalışmasında son beton dökme işlemi gerçekleşti.



Barajı gövde inşaatının toplam beton hacmi 4 milyon 62 bin 8 metreküp olurken, son beton işlemi dün gece itibariyle sona erdi. 12 Temmuz 2018 tarihinde başlanılan Barajı gövde beton dolgu imalatlarını 3 yıl sürdü.

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında çalışan gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.





“Yıl sonu itibariyle sus tutma işlemi gerçekleşecek”

Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız yaptığı açıklamada, ”Yusufeli Barajı ve HES Projemizin çalışmalarını 2013 yılında başladık. İlk Baraj sahasında derivasyon tüneliyle başladık. Sekiz aylık bir süreçte derivasyon tünelini tamamladık. Daha sonra baraj gövdesini oturacağı alanın kazı imalatlarıyla çalışmalarımız sürdürdük. Devamında gövde beton imalatları başladı. Gövde beton çalışmalarımızda son beton dökme işlemini gerçekleşti. Yıl sonu itibariyle su tutma işlemi planlanmaktadır. Su tutma işlemi yaklaşık 8 aylık bir periyod oluşmaktadır. Su tutmanın akabinde çeşitli kodlardaki deformasyon ölçümleriyle beraber, sus tutma programının bitmesiyle barajımız 2022 yılında enerji üretimine başlayacak" dedi.



Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise, “Baraj projeleri ülkemizin enerji açığını gidermesi acısında önemli projelerdir. Artvin’in genelinde baktığımız zaman Çoruh havzası üzerinde ülkenin ciddi anlamda enerji elde ettiği bir havzaya, bir vadiye dönüştü. Bundan ülkemiz kazanacak. Yusufeli barajı temeli atılırken Yusufeliler alkışlayarak barajın temelini attılar. Bu emin olun ki iyi ki baraj oluyordan çok ülkem bir şey kazanacak, ülkem için fedakârlıktan bulunuyorum alkışıdır” ifadelerine yer verdi.