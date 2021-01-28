Yurtiçinde Yılın Enflasyon Raporu Açıklanıyor…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,50 değer kaybederek günü 1.467 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,07 ve holding endeksi yüzde 5,07 değer kaybettiği günde, Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 7,23 ile bilişim olduğu görüldü.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunları nedeniyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Faiz koridorunu sabit bırakma kararı oy birliği ile alındı. Yayımlanan karar metninde, banka tahvil alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitmezken, ekonomik toparlanmanın ve istihdamın ılımlı seyrettiği belirtilirken zayıf talebin ve petrol fiyatlarının enflasyonu baskıladığı, genel olarak finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiği belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Para politikası salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek" ifadesine yer verdi.

Toparlanmanın hızı son aylarda ılımlaştı diyen başkan, "Hizmet sektöründe zayıflık var, inşaat ve imalat olumlu durumda. Toparlanma görünümü yüksek oranda belirsiz olmayı sürdürüyor. Ekonomik çöküş bütün Amerikalıları aynı oranda etkilemediğini” belirtti. Başkan, ABD ekonomisinin beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladı. Başkan, “Bankacılık sektörü güçlü bir şekilde ayakta durabildi" dedi.

Başkan, "Faizler ve varlık fiyatları arasındaki ilişki çok güçlü değil olmadığını, baz etkisiyle enflasyon artacak ancak bu geçici olduğunu ifade ederken, enflasyonda yükseliş gördüğümüzde sabırlı olacağız” Dedi. Enflasyon sorunu yaşama ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirten başkan, aşılama ile sürü bağışıklığının oluşması uzun zaman alacağına değindi. Şu an ekonomi için aşılamadan daha önemli birşey yok dedi. İhtiyaç halinde varlık alımları konusunda yapabileceğimizin daha fazlası olduğunu, Varlık alımını azaltmayı konuşmak için erken" olduğunu söyledi.

ABD'de endeksler günü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta, Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 2,05, S&P 500 endeksi yüzde 2,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,61 değer kaybetti.

Bugün, Yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan Yılın İlk Enflasyon Raporu takip edilecek. Özellikle, son dönemde salgına yönelik gelişmeler sonrasında bozulan arz-talep dengesinin gıda enflasyonu üzerinde olumsuz yansıması ve ilerleyen döneme dair yukarı yönlü riskleri içerisinde barındırmaya devam ettiği öngörülüyor. Bu bağlamda, bankanın açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporunda manşet ve gıda enflasyonunda revizyona gidip /gitmeyeceği yakından takip edilecek. Toplantının saat 10:30 başlaması planlanıyor. Global piyasalarda ABD’de açıklanacak olan öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla data kompozisyonu günün diğer önemli gelişmesi olarak izlenecek.

Yeni işlem gününde küresel piyasalarda risk iştahının seyri bağlı olarak sabah saatlerinde Asya seansında ve global piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında zayıf seyrin devam ettiği izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uluslararası rezervler ve Döviz likiditesi tablosunun, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık frekansa ek olarak Perşembe günleri saat 14.30’da haftalık olarak da yayımlanacağını açıkladı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarının sunulduğu oturumda fonun banka borcunun 1 milyar euro olduğunu ve bunun dışında başka finansal borçlarının olmadığını ifade etti.

Resmi olmayan haber akışına göre, Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları, yatırımcıların büyük ölçüde daha fazla faiz indirimini göz ardı etmesinden rahatsızlar ve bu tür bir teşvikin uygulanabilir bir seçenek olmaya devam edeceğini vurguladılar.

· Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

· Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle ilaç üreticisi AstraZeneca'nın temsilcileri, koronavirüse karşı geliştirilen aşının tedarikindeki anlaşmazlık hakkında görüşme yaptı ancak ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.

· Resmi olmayan haber akışına göre; Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasanın faiz indirimlerini göz ardı etmesinden rahatsızlık duyduğu haberi basında yer aldı.

· Dünya Altın Konseyi (WGC) 2020 yılının dördüncü çeyreğinden global altın talebinin 11 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.

· ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını geçici olarak dondurduğu açıklandı. (Kaynak: Foreks Haber)

· Haftanın dördüncü işlem gününde, global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün hafif satıcılı açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)