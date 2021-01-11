Yurtiçinde Cari Denge ve Global Piyasalarda Lagarde’ın Açıklamaları Ön Planda…

BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 artışla Cuma gününü 1.540 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,81 ile elektrik olduğu görüldü.

Avrupa borsaları Cuma gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,47, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,4 yükseldi.

ABD borsaları haftanın son işlem gününü yükseliş ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Haftanın ilk işlem gününde, Yurtiçinde Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Global piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası Üyesi Tenreyro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in açıklamaları yakından izlenecek.

Bugün, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında piyasa beklentisi üzerinde artış gösterdi. TÜFE aylık bazda % 0,7 ve yıllık bazda ise 0,2 yükseldi. Sabah saatlerinde global piyasalarda risk iştahında kısmen toparlanmaların yaşandığı görülse de Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlamaları davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

· Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumda yaptığı değerlendirmede "Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz." dedi.

İngiltere, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verdiği açıklandı.

ABD'de Aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım Dışı İstihdam verisi Aralık ayında 140 bin kişi azalış gösterdi. İşsizlik Oranı verisinde Aralık ayında % 6,7 olarak kaydedildi. Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Aralık ayında bir önceki aya göre % 0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,1 artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

· ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren yeni teşvik paketi açıklanacağını bildirdi. Biden paketin büyüklüğünün trilyonlarca dolar olacağını ifade ettiği basında yer aldı.

· Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Birliği, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon dozluk bir anlaşma daha imzalayarak Kovid-19 aşısı tedarikini iki katına çıkardı.

· Banka müşterisi kişi ve kurumların 7/24 para transferlerini sağlayacağı yeni ödeme sistemi FAST 20 banka ile başladı. İlk aşamada 50 TL olacak olan limit, birkaç gün içinde 250 TL, bir ay sonra da 1.000 TL olacak. Başlangıçta 45 saniye olan paranın karşı hesaba ulaşma süresi 2-3 saniyeye inince FAST alışverişlerde de ödeme yöntemi olarak kullanılacağı belirtildi.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 4. çeyreğe ilişkin 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıkladı. Buna göre işletme kredilerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredilere ve Türk Lirası cinsinden açılan kredilere talebin geçen yılın son çeyreğinde arttığı görülüyor. Ankete göre 2021 yılının ilk çeyreğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler ve uzun vadeli krediler hariç diğer tüm işletme kredilerinde talebin artması ve tüm bireysel kredilerde talebin azalması bekleniyor. (Kaynak: Bloomberght)

· Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin, koronavirüs aşılarının etkisinin artması ve Başkan seçilen Joe Biden'ın yönetimi altında daha büyük hükümet harcamaları potansiyeli ile etkileyici bir yıla doğru ilerlediğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını belirtti.

· Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı takvimi, yerli aşı çalışmaları, olası yeni tedbir ve desteklerin ele alınması tahmin ediliyor. (Kaynak: Foreks Haber)

· Borsa İstanbul Pay Piyasasında Aralık ayında yabancı yatırımcılar 27 milyar 232,6 milyon dolar tutarında alım yaparken, 26 milyar 624,3 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Yabancıların net alım işlemleri 608 milyon 250 bin dolar olduğu açıklandı. (Kaynak: Foreks Haber)

· Haftanın ilk işlem gününde, global piyasalarda azalan risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün hafif satıcılı açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)









