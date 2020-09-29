banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Hasan Sabbah kimdir?
Hasan Sabbah kimdir?
Edin Visca Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Edin Visca Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!
Nusret’e twerk yaptı, sevgilisi mekanı bastı!

Yurtiçi piyasalarda gözler YEP’e çevrildi

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121 puandan kapattı. (A1 Capital)

Ekonomi 29.09.2020, 09:11
3
Yurtiçi piyasalarda gözler YEP’e çevrildi

Yurtiçi Piyasalarda Gözler YEP’e Çevrildi...

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandığı günde, Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 4,33 ile spor olduğu görüldü.

Avrupa Borsaları yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen banka hisselerindeki değer kazancı ile haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladığı görüldü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,47, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,22 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

ABD'de endeksler, teknoloji, bankacılık ve enerji hisselerinin öncülüğünde günü değer kazanımı ile tamamladı. Ana endeksler tarafında Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve  Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

Bugün yoğun veri akışı ile birlikte FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Ayrıca, Yurtiçi piyasalarda açıklanması beklenilen Yeni Ekonomi Programı (YEP) yakından takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD Başkanlık yarışı adaylarından Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması yakından izlenecek.

Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda artan risk iştahının olumlu etkisi ile birlikte Asya seansında endeks ve işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmelerinde kısmi toparlanmaların yaşandığı izleniyor.

Manşette Öne Çıkanlar

  • Yeni Ekonomi Programı (YEP) 29 Eylül Salı günü saat 11:00'de İstanbul Ataşehir'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacağı bildirildi.

·         ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Berlin’de gerçekleştirilen görüşmede, resmi olmayan haber akışlarına göre ABD'li yetkililerinin Çinli şirket hakkında bir garanti almamasına rağmen, Huawei’nin Almanya’nın beşinci nesil kablosuz ağ sisteminin sağlayıcıları arasından çıkarılması için Şansölye Angela Merkel’e baskı yaptığı belirtildi.

·         Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldüğünü açıkladı.

  • Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini belirterek, AMB'nin koronavirüs (Kovid-19) krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini ifade etti.
  • IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "2020 ve 2021'de küresel ekonomide 12 trilyon dolardan fazla kümülatif bir kayba neden olmasını beklediklerini ifade etti."
  • ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışmasını bugün gerçekleştirecek.
  • Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler takip edilemeye devam ediyor.
  • Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.

Yükselen

%

Düşen

%

Hacim

mn TL

BİST 100 Etki

+/-

JANTS

10,00

KENT

-10,00

SISE

3.943

SISE

2,46

DURDO

10,00

AYCES

-9,99

GARAN

1.836

SODA

1,34

ISATR

10,00

GSRAY

-9,88

ASELS

966

TRKCM

0,71

TLMAN

9,99

SEKUR

-9,78

TRKCM

612

ASELS

0,60

TKURU

9,99

PKENT

-8,75

PETKM

602

TOASO

0,39

DESPC

9,99

OYLUM

-7,31

ODAS

572

GARAN

-1,48

RODRG

9,99

TDGYO

-7,19

CEMTS

571

BIMAS

-1,21

MRSHL

9,98

INTEM

-7,00

THYAO

551

AKBNK

-0,89

UTPYA

9,98

BJKAS

-6,85

GLYHO

443

TCELL

-0,67

BRYAT

9,98

KRTEK

-6,64

AKBNK

440

TUPRS

-0,58
Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0