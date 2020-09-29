Yurtiçi Piyasalarda Gözler YEP’e Çevrildi...

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandığı günde, Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 4,33 ile spor olduğu görüldü.

Avrupa Borsaları yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen banka hisselerindeki değer kazancı ile haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladığı görüldü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,47, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,22 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

ABD'de endeksler, teknoloji, bankacılık ve enerji hisselerinin öncülüğünde günü değer kazanımı ile tamamladı. Ana endeksler tarafında Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

Bugün yoğun veri akışı ile birlikte FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Ayrıca, Yurtiçi piyasalarda açıklanması beklenilen Yeni Ekonomi Programı (YEP) yakından takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD Başkanlık yarışı adaylarından Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması yakından izlenecek.

Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda artan risk iştahının olumlu etkisi ile birlikte Asya seansında endeks ve işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmelerinde kısmi toparlanmaların yaşandığı izleniyor.

Manşette Öne Çıkanlar

Yeni Ekonomi Programı (YEP) 29 Eylül Salı günü saat 11:00'de İstanbul Ataşehir'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacağı bildirildi.

· ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Berlin’de gerçekleştirilen görüşmede, resmi olmayan haber akışlarına göre ABD'li yetkililerinin Çinli şirket hakkında bir garanti almamasına rağmen, Huawei’nin Almanya’nın beşinci nesil kablosuz ağ sisteminin sağlayıcıları arasından çıkarılması için Şansölye Angela Merkel’e baskı yaptığı belirtildi.

· Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldüğünü açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini belirterek, AMB'nin koronavirüs (Kovid-19) krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini ifade etti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "2020 ve 2021'de küresel ekonomide 12 trilyon dolardan fazla kümülatif bir kayba neden olmasını beklediklerini ifade etti."

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışmasını bugün gerçekleştirecek.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler takip edilemeye devam ediyor.

Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.