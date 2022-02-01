Yurtiçi Kargo’dan personele yapılan zamma ilişkin açıklama

Yurtiçi Kargo, sosyal medyada hakkında ortaya atılan ’’Yurtiçi Kargo 2022 yılında personeline yüzde 17 zam yaptı’’ iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ’’Şirketimiz kargo dağıtım faaliyetlerinde yer alan sözleşmeli tedarikçilerine yıllık yüzde 46 zam yapmıştır. Ayrıca her zaman asgari ücretin üzerinde işe başlattığı saha personeline ise yan haklar hariç yüzde 40 zam yapmıştır’’ denildi.

Yurtiçi Kargo, sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, ’’Artan akaryakıt maliyetlerinden dolayı, Yurtiçi Kargo çatısı altında kargo dağıtım faaliyetinde yer alan, sözleşmeli statüde çalışan tedarikçilerimize 2022 yılında verilmesi gereken zam erkene çekilmiş, 1 Aralık 2021 tarihinde ortalamada yüzde 25 zam verilmiştir.

2022 yılı başında artan maliyetler tekrar gözden geçirilmiş ve 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle ortalamada yüzde 21 daha ek zam verilmiştir. Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46’ya çıkarılmıştır. Dolayısıyla sözleşmeli statüde kargo dağıtım faaliyetinde yer alan araçların aylık kazançları performanslarına göre asgari ücretin 2,5 ve 4 katı arasında değişmektedir.

Birkaç tedarikçi tarafından “2022 yılında yüzde 17 zam yapıldı” şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, tamamen gerçekdışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Tedarikçilerimizin dışında tüm saha çalışanlarını, yan haklar hariç her zaman asgari ücretin üzerinde işe başlatan, tüm saha personeline yüzde 40 zam yapan, ülkemizin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, 20 bin personeliyle ve tedarikçileriyle büyümeye devam edecek ve 40 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edecektir’’ denildi.