Yurtiçi Kargo 7/24 iade dönemini başlattı

Yurtiçi Kargo, e-ticaret kullanıcılarının kargo iade sürecini kolaylaştıran bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık kullanıcılar, haftanın her günü istedikleri saatte YK Plus 7/24 kargo dolaplarına giderek kargolarını iade edebilecek.

Her geçen yıl artan e-ticaret kullanımı karşısında yatırımlarını hızlandıran ve müşterilerine daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla birçok yeniliği hayata geçiren Yurtiçi Kargo, son olarak geçtiğimiz yıl devreye giren YK Plus 7/24 kargo dolapları uygulamasında yeni bir özelliği daha kullanıcıların hizmetine sundu. Buna göre e-ticaret kullanıcıları, günün her saatinde 200’e yakın noktada yer alan kargo dolaplarını kullanarak birkaç dakika içinde gönderilerini kolaylıkla iade edebilecek.

Verilen bilgiye göre, Yurtiçi Kargo iade kodu olan e-ticaret kullanıcılarının, kargo dolaplarını kullanarak gönderilerini iade edebilmeleri için gönderilerini paketledikten sonra üzerine iade kodunu, ad ve soyad bilgisi ile cep telefonu numarasını gönderinin üzerine yazmaları yeterli olacak. Daha sonra kargo dolabı üzerinde yer alan ekranda ‘e-ticaret iadesi gönder’ seçeneğini kullanarak ekrandaki yönergeleri izleyen kullanıcılar, açılan dolap bölmesine gönderilerini yerleştirebilecek.

7/24 güvenlik kameraları ile takip ediliyor

Kargo şirketinin hizmete sunduğu kargo dolaplarının güvenliği, çevresine yerleştirilen kameralarla 7 gün 24 saat izlenerek sağlanıyor.

Kullanıcılar için hem teslimat hem iade kolaylığı

Yurtiçi Kargo’nun evde kargo bekleme dönemini sona erdirdiği kargo dolabı projesinde e-ticaret kullanıcıları sisteme entegre olan e-ticaret platformlarından alışveriş yaptıktan sonra farklı teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor. Kullanıcılar isterlerse kargolarını, kargo şirketinin aralarında mahalle esnaflarının da bulunduğu 3 bine yakın YK Plus Teslim Noktasından isterlerse YK Plus 7/24 kargo dolaplarından da teslim alabiliyor. Kargolar ilgili noktaya teslim edildiğinde SMS ile bilgilendiren kullanıcılar 3 gün içinde gelen SMS’te yer alan kod ile kargolarını teslim alabiliyor. Kargolarını dolaplarından almak isteyen kullanıcılar teslimat işlemini 3 gün içinde istedikleri saatte gerçekleştirebilme imkânına sahip oluyor. Kullanıcılar, şirketin kullanıma sunduğu yeni özellik sayesinde artık iade işlemini de istedikleri zaman gerçekleştirebilecek.