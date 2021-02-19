Yurtdışından gelenler için 5 kilogramlık altın sınırı kaldırıldı

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara Cumhurbaşkanı kararıyla eklenen hüküm uyarınca dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalatı serbest olacak.

Ancak dahilde işleme rejimi kapsamında söz konusu ithalat yalnızca TCMB ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilecek.

ALTINDA 5 KG SINIRI KALDIRILDI

Kararla ayrıca, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesini mümkün kılan düzenleme kaldırıldı. Kararın 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan söz konusu uygulamada, ihtiyaç duyulması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme yapılabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bahsedilen aracı kuruluşlar, dahilde işleme rejimi kararı dışında ithalatı gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde ilgili borsaya teslim etmek zorunda olacaklar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda yapılacak ithalata ilişkin istisnaları belirlemeye yetkili olacak. Kararın 7. maddesinin (a) bendine eklenen hükme göre, bakanlık ayrıca, işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili kılındı. (REUTERS)