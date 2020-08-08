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Yurtdışı finansal kuruluşlara kambiyo işlemlerinde vergi muafiyeti
Yurt dışında yerleşik finansal kuruluşların kambiyo işlemlerinden Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınmayacak. Resmi Gazete'de yapılan düzenlemeyle Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşların kambiyo işlemlerinden alınan vergi sıfıra indirildi
Ekonomi 08.08.2020, 12:54
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Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Geçen sene yapılan düzenlemeyle 2008 yılında son verilen uygulama binde 1 oranında yeniden uygulanmaya başlamış ve daha sonra artırılmıştı.
25 Mayıs 2020 tarihindeki son düzenlemeyle yurtiçinde döviz ve fiziki olmayan altın alım işlemlerinde satış bedeli üzerinden yüzde 1 oranında BSMV uygulanıyor.
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