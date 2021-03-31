Yurt içindeki gelişmeler ve açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor

Piyasa Gündemi

TCMB’de başkan yardımcısı değişimi takip edilen bir gelişme olurken, dün gün içerisinde TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun faizin enflasyon üzerinde oluşturulacağına yönelik açıklamaları ön plana çıktı. Ekonomi yönetimindeki gelişmeler ve açıklamalar yurt içindeki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel çapta ise mevcut endişeler gündemdeki yerini korurken, ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde yeniden etkili olan yükseliş eğilimi takip ediliyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek

• 15:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Enflasyon ve salgın endişeleri risk oluşturmaya devam ederken, ABD tahvil faizlerinin seyri de önemini koruyor. Hisse piyasalarında ise dalgalı seyir etkisini sürdürüyor. TL’deki değer kayıplarına bağlı olarak zayıf bir seyir izleyen BIST-100 Endeksi, TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ardından kayıplarını geri alarak günü %0,23’lük yükselişle 1.395,79 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri yataya yakın bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 8,31 – 8,33 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,32’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün TL’deki değer kaybının etkisi ile gün içinde aşağı yönlü hareketlerin dikkat çektiği endekste TCMB Başkanı’ndan gelen açıklamaların TL’deki değer kaybını sınırlaması ile birlikte toparlanma dikkat çekti. Bugün de izleyeceğimiz ana gösterge TL’deki hareketler olmaya devam edecek. Bugün mart vadeli pay sözleşmelerinde vade sonu olması nedeniyle hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. 1.384 ilk önemli destek olup, bu seviyenin altında olacak kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırarak ilk kademede 1359 ve devamında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1.294 ile önceki dibin de bulunduğu 1.256 aralığının yeniden test edilmesine neden olabilir. Yukarıda ise 1.412 ve 1.423 ilk kademede izlediğimiz önemli dirençler konumunda.