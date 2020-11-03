Yurt içinde enflasyon rakamları ile ABD'deki başkanlık seçimi takip edilecek

Piyasa Gündemi

Açıklanan imalat PMI rakamları gücünü korumaya devam ederken, risk iştahı dün bir miktar toparlanma kaydetti. Ancak salgın kaynaklı endişeler gündemde yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Bugün ABD’deki başkanlık seçimi yakın izlenecek olup, küresel çapta volatiliteyi artırabilecektir. Yurt içinde takip edilecek ekim ayı TÜFE rakamına yönelik konsensüs beklentiler aylık bazda %2,1 artış olması yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: %2,65)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 10:00 Türkiye –TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek

• 18:00 ABD – Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Geçen hafta sert satışların yaşandığı küresel hisse piyasaları yeni haftaya toparlanma çabasıyla başlarken, güçlü gelen imalat PMI rakamları piyasaları destekleyen bir gelişme oldu. Salgın kaynaklı gelişmeler ve ABD’deki seçim piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Endeksi dün günü %1,91’lik yükselişle 1.133,59 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir devam ediyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 8,43 – 8,44 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 8,42’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

ABD’de seçim sonuçlarına ve sonrasında yaşanabileceklere yönelik beklentiler küresel ölçüde volatilite artışına neden olabilir. Bu nedenle bu süreçte risklerin sınırlandırılmasında fayda olacağını düşünüyoruz. Son günlerde sert bir düzeltme yaşanan endekste dün küresel piyasalardaki olumlu havanın da katkısı ile bir tepki hareketi yaşandı ve %38,2 seviyesinin bulunduğu 1.144 civarı test edildi. Bugün yukarıda izleyeceğimiz ilk direnç burası olacak. Üzerinde ise seçim sürecinin yaşatabileceği belirsizliği de göz önünde bulundurduğumuzda 1.175 izleyeceğimiz en önemli direnç olacak. Burası geçilecek olur ise yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Aşağıda ise dünün en düşüğü 1.117 ve devamında geçtiğimiz haftanın en düşüğü olan 1.095 kritik destek noktaları olacaktır.