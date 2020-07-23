Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları rekor kırdı
Haftalık banka ve para istatistiklerine göre 10 Temmuz-17 Temmuz haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 1 milyar 464 milyon dolar artarak rekor seviyeye çıktı. Aynı dönemde vatandaşların yabancı para mevduatları da 1 milyar 140 milyon dolar yükseldi.
Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 17 Temmuz ile biten haftada, 10 Temmuz ile biten haftaya göre 1 milyar 464 milyon dolar artarak, 202 milyar 504 milyon dolardan 203 milyar 968 milyon dolara çıktı. Böylece yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.
VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI
Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 17 Temmuz ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 10 Temmuz ile biten haftaya göre 1 milyar 140 milyon dolar artarak, 123 milyar 95 milyon dolardan 124 milyar 235 milyon dolara yükseldi.
TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI
17 Temmuz ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları artış gösterdi. 10 Temmuz ile biten haftada 231 milyar 1 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 17 Temmuz ile biten haftada, 1 milyar 549 milyon dolar artarak 232 milyar 550 milyon dolara yükseldi.
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