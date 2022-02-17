Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,4 milyar dolar azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 225 milyar 92,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Şubat ile sona eren haftada 223 milyar 48,8 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 141 milyar 6,2 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 82 milyar 42,6 milyon dolar oldu.

Böylece 24 Aralık 2021 tarihinde 238 milyar 974 milyon dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen döviz hesapları üst üste yedinci haftada da gerilemiş oldu.

Döviz mevduatlarındaki son 2 aydaki hareketler şöyle:

11 Şubat 2022: 223.048,80

04 Şubat 2022: 225.092,50

28 Ocak 2022: 228.162,10

21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80