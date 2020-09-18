Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,2 milyar dolar arttı

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 11 Eylül ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 255 milyon dolar artarak 135.483 milyon dolara ve tüzel kişilerin döviz mevduatı 979 milyon dolar artarak 83.194 milyon dolara yükseldi. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin üçüncü haftasında döviz almayı sürdürürken tüzel kişilerin döviz mevduatı 4 hafta sonra artış gösterdi.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 11 Eylül ile biten haftada 1.234 milyon dolar artarak 218.677 milyon dolar olarak gerçekleşti. 4 Eylül kapanışında 7,3994 olan TCMB dolar alış kuru 11 Eylül tarihinde 7,4554 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı 21,4 milyar TL artarak 1.630,3 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 26,5 milyar TL artarak 1.520,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 4-11 Eylül haftasında yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,1 puan azalarak %51,7 oldu.

Toplam mevduatlar içindeki döviz payı 2014 yılı başındaki %33 seviyesinden yıllar itibariyle artış göstererek 11 Eylül 2020 itibariyle %51,7’ye yükseldi.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4363/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduat-hareketleri-17.09.2020.htm