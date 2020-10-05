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Yurt içi üretici fiyat endeksi, Eylül 2020

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %14,33, aylık %2,65 arttı

Ekonomi 05.10.2020, 10:39
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Yurt içi üretici fiyat endeksi, Eylül 2020

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %14,33, aylık %2,65 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,71 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Eylül 2020


Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2020


Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %15,52 arttı
 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %16,87, imalatta %15,52 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,62 azalış ve su temininde %13,25 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %17,91, dayanıklı tüketim malında %19,72, dayanıksız tüketim malında %12,74, sermaye malında %21,09 artış; enerjide %4,23 azalış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2020


Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,83 arttı
 
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %2,29, imalatta %2,83, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,19 ve su temininde %1,96 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,63, dayanıklı tüketim malında %2,63, dayanıksız tüketim malında %1,75, sermaye malında %2,90 artış; enerjide %0,01 azalış olarak gerçekleşti.
 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2020


Yıllık en yüksek azalış %13,73 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti
 
Yıllık en fazla azalış; %13,73 ile tütün ürünleri, %12,77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %46,21, diğer mamul eşyalar %32,35, ana metaller %25,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
 
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2020


Aylık azalış %1,66 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti
 
Aylık azalış; %1,66 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %5,74, ham petrol ve doğal gaz %5,69, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
 
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2020

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