Yurt içi piyasalarda olumlu hava korunmaya devam ediyor

Piyasa Gündemi

Yılın son haftasında aşı kaynaklı iyimserlik küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Ancak mutasyona uğramış koronavirüse dünyanın çeşitli ülkelerinde de rastlanırken, dünya çapında tedbirlerin sıkılaştığı görülüyor. Vaka sayılarındaki artış, salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın güç kaybetmesi önemli risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda da olumlu havanın korunduğu görülüyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 16:30 ABD – Toptan Stoklar Önem: Orta

• 18:00 ABD – Bekleyen Konut Satışları Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Trump’ın teşvik paketini onaylanması ve aşılamaların başlaması hisse piyasalarını yeni haftada destekleyen gelişmeler oldu. Ancak Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının Senatoya takılması ABD borsalarında dün düşüşlere neden oldu. TL’deki değer kazanımları devam ederken, BIST-100 Endeksi günü %1,42’lik yükselişle 1.459,69 puandan tamamladı. ABD borsaları günü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,35 – 7,37 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,37’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün günün ilk bölümünü dalgalı bir şekilde geçiren BIST 100 günün son bölümlerinde gelen alımlarla bir kez daha hem gün içi hem de kapanış bazlı rekorunu yenilemiş oldu. TL’deki değerlenmenin de eşlik ettiği yükseliş ile ilk kademede izlediğimiz 1.450 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin üzerindeki kapanışların devam etmesi alımların hızlanmasını sağlayabilir. 1.450 altında izleyeceğimiz yeni desteğimiz ise 1.430 olacak. Bu seviyenin altında kapanış görülmediği sürece geri çekilmeleri sınırlı düzeltmeler olarak izleyeceğiz. Gün içinde yukarıda izleyeceğimiz ilk seviye ise 1.470 olup devamında 1.500-1.550 aralığı gündeme gelebilir.