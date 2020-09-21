Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık %30,23, aylık %7,46 arttı
YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %7,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,95 artış gösterdi.
YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %7,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,95 artış gösterdi.
YD-ÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2020
YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2020
Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık %30,19 arttı
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %32,35, imalatta %30,19 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %28,95, dayanıklı tüketim malında %37,83, dayanıksız tüketim malında %29,33 artış, enerjide %24,14 azalış, sermaye malında %35,99 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2020
Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık %7,41 arttı
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %10,26, imalatta %7,41 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %7,52, dayanıklı tüketim malında %6,62, dayanıksız tüketim malında %6,89, enerjide %3,76, sermaye malında %8,33 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2020
Yıllık azalış sadece %24,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti
YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %24,14 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %58,55, tütün ürünleri %41,73, metal cevherleri %37,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2020
Aylık en düşük artış %3,76 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti
YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %3,76, basım ve kayıt hizmetlerinde %4,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde %4,18 artış gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %15,75, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) %8,96, diğer mamul eşyalar %8,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Sektörlere göre YD-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0