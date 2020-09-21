Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık %30,23, aylık %7,46 arttı

YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %7,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,95 artış gösterdi.



YD-ÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2020





YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2020





Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık %30,19 arttı



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %32,35, imalatta %30,19 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %28,95, dayanıklı tüketim malında %37,83, dayanıksız tüketim malında %29,33 artış, enerjide %24,14 azalış, sermaye malında %35,99 artış olarak gerçekleşti.



YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2020





Sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi aylık %7,41 arttı



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %10,26, imalatta %7,41 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %7,52, dayanıklı tüketim malında %6,62, dayanıksız tüketim malında %6,89, enerjide %3,76, sermaye malında %8,33 artış olarak gerçekleşti.



YD-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2020





Yıllık azalış sadece %24,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti



YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %24,14 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %58,55, tütün ürünleri %41,73, metal cevherleri %37,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2020





Aylık en düşük artış %3,76 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti



YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde %3,76, basım ve kayıt hizmetlerinde %4,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde %4,18 artış gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %15,75, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) %8,96, diğer mamul eşyalar %8,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Sektörlere göre YD-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2020



