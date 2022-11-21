Yurt Dışı ÜFE yıllık yüzde 103,79 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 103,79, aylık yüzde 1,34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Ekim ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 101,19 artış gerçekleşti.

İmalat yıllık yüzde 103,72 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 107,98, imalatta yüzde 103,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 112,88, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,98, enerjide yüzde 165,85, sermaye malında yüzde 96,16 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 1,37 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,17 azalış, imalatta yüzde 1,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,72, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,50, enerjide yüzde 0,93, sermaye malında yüzde 1,97 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 71,78, giyim eşyası yüzde 72,17, metal cevherleri yüzde 84,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 165,85, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 136,30, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 129,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 2,46, ana metaller yüzde 0,85, diğer mamul eşyalar yüzde 0,06 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık b.y.s. makine ve ekipmanlar yüzde 5,86, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,86, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 3,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.