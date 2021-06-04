Yüreğir Belediyesi’nden berber ve kuaförlere destek

Tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşme döneminde açılan berber ve kuaförlere Yüreğir Belediyesi önlük, tıraş önlüğü, maske, havlu, çay, kahve ve şeker desteğinde bulundu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ardından girilen kontrollü normalleşme döneminde berberler ve kuaförler tekrardan açıldı. Adana’nın merkez Yüreğir Belediyesi de ilçedeki 450 berber ve kuaföre önlük, tıraş önlüğü, maske, havlu, çay, kahve ve şeker desteğinde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnafı tek tek gezerek hazırlanan kolileri işyeri sahiplerine teslim etti.

Esnaf ise belediyeye destekleri için teşekkür etti.

“Yardımlarımız devam edecek”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’de 450 berber ve kuaför esnafımız var. Pandemi sürecinin etkilerinden yavaş yavaş kurtuluyoruz. Hayat normal, olağan akışında devam etmeye başladı. Bu kapsamda berber ve kuaför esnaflarımıza son derece hijyenik, güzel, önlük, maske, havlu, çay, kahve ve şeker desteğinde bulunduk. Bu hem onlar açısından moral oldu hem de pandeminin etkilerinden kurtulma noktasında onlara azda olsa bir katkı oldu. Sosyal belediyecilik anlayışımızda bu tarz yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Berber Veysel Yüksekdağ ise destekten memnun olduğunu belirterek, “Belediyenin bizleri düşünmesi çok memnun etti. Bizi bu süreçte düşünenlerden Allah razı olsun. Bir an önce pandeminin bitip normal hayatımıza dönmek istiyoruz” dedi.

Kadın kuaförü Emine Kaman ise desteklerden dolayı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.