banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Yunus Emre’ye çifte park

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunus Emre mahallesine kazandırılan Kıryolu ve Şehit Sinan Uçan parklarında incelemelerde bulundu.

Ekonomi 02.11.2021, 15:29
Yunus Emre’ye çifte park

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunus Emre mahallesine kazandırılan Kıryolu ve Şehit Sinan Uçan parklarında incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Kıryolu Parkı ve çalışmaları süren Şehit Sinan Uçan Parkı’nda incelemelerde bulundu. Şehirlerin yaşam standartlarının belirlenmesindeki temel kriterlerden birisinin sosyal donatı alanları olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ın marka değerini ve Yıldırımların yaşam standartlarını yükseltmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemize önemli yatırımlar yapıyoruz. Parklar her ne kadar çocuklarımızın oyun alanları olarak düşünülse de aynı zamanda mahalle sakinlerimizin sosyalleştiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan önemli alanlardan birisidir” dedi.

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Yunus Emre Mahallesi’ne kazandırılan bin 732 metrekare kullanım alanına sahip, bünyesinde çocuk oyun, spor, dinlenme alanları ile yürüyüş parkuru bulunan Kıryolu Parkı’nda çalışmaların sonuna gelindi. 5 bin 534 metrekare kullanım alanına sahip yürüyüş parkuru, spor, çocuk oyunu gibi alanlarından oluşan Şehit Sinan Uçan Parkı’nda ise çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz, “Hem mahallemize değer katacak hem de şehidimize olan vefa borcunu bir nebze de olsa ödememize vesile olacak” diye konuştu.

30 ayda 13 yeni park

Yıldırım’ın yeşil kimliğini yeniden kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, nüfusu 700 bini bulan Yıldırım’a kişi başı en az bir metrekare yeşil alan kazandırma vizyonu belirlediklerini hatırlatarak, “Bu bağlamda 30 aylık görev sürecimizde Yıldırım’a 19 bin 205 metrekarelik alanda 13 yeni park kazandırırken, 23 parkta 44 bin 729 metrekarelik yenileme gerçekleştirdik. Toplam 9 bin 839 metrekarelik kullanım alanına sahip 7 parkımızın ise yapım çalışmalarını devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6