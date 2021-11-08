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Yünsa'dan 9 ayda yaklaşık 186 milyon TL ciro

- Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz:- "2021 yılının üçüncü çeyreğini, geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ciromuzu yüzde 13, net karımızı ise yüzde 50 oranında artırmayı başardık. Yakaladığımız bu ivmeyi son çeyrekte artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz"

Ekonomi 08.11.2021, 13:10
Yünsa'dan 9 ayda yaklaşık 186 milyon TL ciro

İSTANBUL (AA) - Yünsa, bu yılın 9 ayında yaklaşık 186 milyon TL ciro elde ederken, üçüncü çeyrekte yakaladığı yükseliş grafiğini artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

Yünsa, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

2021'in 9 ayında yaklaşık 186 milyon TL ciro rakamına ulaşan şirket, normalleşme sonrası siparişlerde yaşanan artışın olumlu etkisiyle sadece son çeyrekte 11,3 milyon TL kar elde ederek dönem sonu net zararını 12,5 milyon TL’den 1,2 milyon TL’ye düşürdü.

- "Finansallar pozitif yönde hız kazandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, hem dünyada hem de Türkiye'de hızlanan normalleşmenin pozitif etkileriyle tekstil ve hazır giyim sektöründe ibrenin pozitife dönmeye başladığını belirtti.

Müşterilerinin ellerindeki stokları eritmesiyle siparişlerin öngördükleri gibi arttığını aktaran Sürmegöz, "Dolayısıyla üretim kapasitemizi yeniden istediğimiz oranlara yükselterek bu çeyrekte çok iyi bir satış performansı sergiledik ve 9 aylık ciromuzu yaklaşık 186 milyon TL seviyesine taşıdık. Pandemiye bağlı olarak taleplerde yaşanan düşüş nedeniyle yılın ilk yarısında 12,5 milyon TL net zarar açıklamıştık. Bu çeyrekteki performansımızla birlikte bu rakamı 1,2 milyon TL'ye düşürmeyi başardık. Normalleşme sürecinin etkisiyle toparlanma, tahminlerden hızlı oluyor ve finansallar da pozitif yönde ivme kazandı." ifadelerini kullandı.

Sürmegöz, geçen yıl salgının etkilerinin piyasalarda mart ayından sonra hissedilmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre performansımızı değerlendirirken 9 aylık kümüle sonuçlar yerine çeyreksel bazda karşılaştırma yapmak, gelişimi takip etmek anlamında daha doğru olur. 2021 yılının üçüncü çeyreğini, geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ciromuzu yüzde 13, net karımızı ise yüzde 50 oranında artırmayı başardık. Bu da uyguladığımız verimlilik ve maliyet yönetimi stratejilerinin ne kadar başarılı olduğunu açıkça gösteriyor. Yakaladığımız bu ivmeyi son çeyrekte artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz."

#3. Çeyrek #finansal #YÜNSA #Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz
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