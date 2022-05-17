Yumurtaya zam geldi!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) pazartesi günü yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın fiyatı ise 1 liraya çıktı. Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti.