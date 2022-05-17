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Yumurtaya zam geldi!
Hafta başından bu yana zam gelen bir başka ürün de yumurta oldu. Yumurtaya yüzden 10 zam geldi. Fiyat artışı bir haftada yüzde 12’yi geçti. Bir yılda fiyat artışı yüzde 100 oldu.
Ekonomi 17.05.2022, 17:41 17.05.2022, 17:46
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin (Yum-Bir) pazartesi günü yayımladığı fiyat listesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) hariç büyük boy yumurtanın fiyatı 1 liradan 1 lira 10 kuruşa, 90 kuruş olan orta boy yumurtanın fiyatı ise 1 liraya çıktı. Büyük boy yumurtada artış yüzde 10 olurken orta boyda fiyat artışı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Yum-Bir’in 16 Mayıs tarihli fiyat bülteninde KDV’siz fiyatlar yer alıyor. Marketlerde ise büyük boy yumurtanın adet fiyatı 1,5 lirayı geçti.