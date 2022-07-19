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Yumurtaya yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı!

Asgari ücretteki artış, yumurta zammını da beraberinde getirdi. Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlarındaki artış sonrası yumurtaya yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı.

Ekonomi 19.07.2022, 15:04 19.07.2022, 15:11
Yumurtaya yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı!

'YUMURTANIN KOLİSİ 50 LİRAYI GÖRDÜ'

Birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisi 50 liraları gördü. Ucuzluk marketlerde orta boy yumurtanın fiyatı 46,5 lirayla 47,5 lira arasında değişiyor.

Yumurta üreticileri bu durumdan ne kadar memnun olsa da vatandaş sabah kahvaltısında yumurta yiyememekten muzdarip.

#yumurta
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