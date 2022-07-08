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Yumurtaya yüzde 40 zam göründü

Yumurtaya tam yüzde 40 oranında zam geldi.

Ekonomi 08.07.2022, 09:47 08.07.2022, 09:50
Yumurtaya yüzde 40 zam göründü

İŞTE TOPTANCIDAKİ ZAMLI YUMURTA FİYATLARI

3 NUMARA 30’LU YUMURTA:

-M BOY 40 TL
-L BOY 43
-XL BOY 45 TL

1 NUMARA 15’Lİ GEZEN YUMURTA

-M BOY 25 TL
-30’LU M BOY 50 TL

ZAMLI FİYATLAR PAZARTESİ YANSIYACAK

Marketlerin stokta bulunan yumurtaları satması sebebiyle henüz yüzde 40’lık zam fiyatlara yansımadı. Zamlı fiyatların pazartesi (11 Temmuz) yansıması bekleniyor. 

#yumurta #zam
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