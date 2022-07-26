Son Dakika
Yumurtaya yüzde 100 zam yapıldı! 'Afiyet olsun'
2022 yılında gıda ürünlerine gelen zamlardan en çok yumurta nasibini aldı. Günden güne gelen zamların ardından yumurta yemek artık lüks haline geldi. Yumurtanın kolisi 60 TL'yi gördü. Böylece bir yumurtanın fiyatı 2 TL oldu. Üreticiler fiyatın 70 TL'ye çıkartılması yönünde iken tüketici fiyat pahalılığından muzdarip.
Ekonomi 26.07.2022, 13:42
30'LUK YUMURTANIN KOLİSİ 60 TL OLDU
Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Yumurtanın kolisi 60 TL'yi gördü.
YUMURTANIN FAYDALARI
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır.
Yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır.
İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler.
Göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder.
İyi kolesterolü yükseltir.
Kalp sağlığını korur.
Hafıza problemlerine iyi gelir.
Beyin sağlığı için çok faydalıdır.
Vücudun demir seviyesini artırır.