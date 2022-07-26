Yumurtaya yüzde 100 zam yapıldı! 'Afiyet olsun'

30'LUK YUMURTANIN KOLİSİ 60 TL OLDU

Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Yumurtanın kolisi 60 TL'yi gördü.

YUMURTANIN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır.

Yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır.

İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler.

Göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder.

İyi kolesterolü yükseltir.

Kalp sağlığını korur.

Hafıza problemlerine iyi gelir.

Beyin sağlığı için çok faydalıdır.

Vücudun demir seviyesini artırır.