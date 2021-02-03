YUMURTADA FİYAT BİLMECESİ

PEKİ AMA YUMURTA SEKTÖRÜ ZARAR MI EDİYOR?



Artan yumurta fiyatları tüketiciyi zor durumda bırakırken üreticiler ise zararına satış yaptıklarını söylüyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, son 12 ayda yumurtanın fiyatının 3 kez düşüş göstermesi, sonrasında ise 3 kez artmasına karşın geçen yıl sektörün toplamda yüzde 12 zarar ettiğini bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı soya ve mısır gibi ham maddelerde fiyat artışları yaşandı. İbrahim Afyon, 1 adet yumurtanın üretimi için gereken yem miktarının yaklaşık 200 grama karşılık geldiğini bildirdi.



Afyon, "Yem, ambalaj, aracı, nakliye, KDV farkı ve market karı göz önüne alındığında beyaz yumurta için 90 kuruş sarı yumurta için ise 1 lira 10 kuruş normal fiyatlardır" ifadesini kullandı.



ÜRETİCİLER YUMURTA FİYATLARININ ARTMASINA BAKILDIĞI GİBİ ÜRETİCİNİN ZARAR ETTİĞİNİN DE GÖRÜLMESİNİ İSTİYOR



Yumurtanın pahalı olmadığına işaret eden Afyon, "Fahiş fiyata satılan yumurtalar halka, farklı adla sunulan yumurtalardır. Hep hesap yaptığımız büyük boy beyaz yumurta için fiyatların yüksek olmadığı marketlerde de görülür" değerlendirmesinde bulundu.



Yumurta üreticisinin piyasa şartlarının üstünde bedel talep etmediğini belirten Afyon, üreticinin market ve perakende fiyatlarına yön verme şansı bulunmadığına dikkati çekti.

Kaynak: agrotv.com