Yükseliş nereye kadar devam edebilir?

Seans kapandıktan sonra beklentinin üzerinde kar ve ciro açıklayan Alphabet ve Amazon ABD hisselerinde ki yükselişin bugün de devam edeceğine işaret ediyor. Bireysel yatırımcılar tarafından alınan call opsiyonlar yükselmeye devam ediyor. Buna karşın uluslararası yatırım bankalarından değerlemelerin çok şiştiği ve düzeltme gerektiği uyarıları artıyor.



Risk iştahının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor. Türk lirasınını değer kazanması ve güçlü PMI rakamları hisse senedi piyasasını destekliyor. 1,510 seviyesindeki kritik direncinin hemen üzerinde kapanan XU100 endeksi için destek ve direnç olarak 1.495 ve 1.525 seviyeleri öne çıkıyor.



ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki işlemler Borsa İstanbul’daki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin 1,510 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 1,650 - 1700 seviyelerine kadar devam edecek yeni bir yükseliş dalgası görebiliriz. Ancak bu süreçte oynaklığın yüksek olacak.



Kar açıklayan şirketler arasında Akbank öne çıkıyor. Beklentinin üzerinde kar açıklayan bankanın endeksi yenmesini bekliyoruz. Bugün kar açıklayacak şirketler arasında Tofas Fabrika, Otokar, Yapı Kredi öne çıkıyor. Yüksek zam açıklanacağı beklentisiyle ilaç şirketlerindeki hareketlilik devam edebilir. Ancak değerlemelerin cazip olmadığını vurgulamak istiyoruz.