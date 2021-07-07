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Yüksekte enerji mesaisi

Güney Marmara’da son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, UEDAŞ ekiplerinin koşullarını da zorlaştırdı.

Ekonomi 07.07.2021, 15:48
Yüksekte enerji mesaisi

Güney Marmara’da son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, UEDAŞ ekiplerinin koşullarını da zorlaştırdı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 7/24 mesaisini sürdürüyor.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle hasar gören fiderlere müdahale eden ekiplerin saatler süren zorlu mesaisi dikkat çekti.

Bölgesinde 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet UEDAŞ, 7/24 saha mesaisinin yanı sıra SCADA sistemiyle de elektrik şebekesinin tüm izleme, kumanda ve kontrol işlemlerini sağlıyor.
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