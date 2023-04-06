Yüksekova’da yüzde 50 indirimli fidan dağıtımına yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafından farklı illerden getirilen 5 bin meyve fidanının yüzde 50 indirimle satışa sunulmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, farklı illerden getirdiği elma, armut, şeftali, kayısı, erik, cennet hurması, ceviz, badem, üzüm ve çam fidanlarını yüzde 50 indirimle satışa çıkarması büyük ilgi gördü. Tek gayelerinin vatandaşa hizmet emek olduğunu belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Vatandaşın derdine nasıl derman olabiliriz diye çalışmalarımıza başladık. Bugün de mevsimine uygun bir şekilde fidanlarımızı vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz bu fidanları tam olarak hangi bölgemizde dikeceğimizle ilgili araştırmalar yaptık sonra halkımıza getirdik. Artık Yüksekova’nın da üretim ve tarım merkezi olduğunu kanıtlamak için çalışmalara başladık. Tek amacımız Yüksekova’mıza hizmet etmektir. Biz Yüksekova’da özellikle üretim için her adımı atacağız. Şimdiden Yüksekova halkımıza hayırlı olsun fidanlarımız” dedi.

Fidan almaya gelen Hurşit Özkaplan ise Başkan Geçirgen’in iyi çalıştığını belirterek, “Bizlere en iyi fiyatta meyve ağaçlarını getirmiş. Allah ondan razı olsun. Ben de şimdi kayısı fidanlarını alacağım” ifadelerini kullandı.