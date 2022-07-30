Yüksek mimar Şendur, mesleğin inceliklerini anlattı

Yüksek mimar Burak Şendur, profesyonel iş hayatında tam donanımlı bir mimar olmak isteyen meslektaşlarının yaptığı işlerin, portfolyosünün içeriğinin, grafik düzeninin ve sunum biçiminin önemli olduğunu söyledi.

Yüksek mimar Şendur, mesleğin incelikleri ile ilgili bilgi verdi. Mesleğe adım atacak kişinin mezun olduğu lise, üniversite önceden çalıştığı ofisler, içinde bulunduğu projeler ve kendini nasıl geliştirdiğinin iş hayatında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şendur, mesleğin oldukça özveri ve disiplin gerektirdiğini aktardı. Şendur, “Mimarın koordinasyon becerisi yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Mimar, uyumlu bir kişiliğe sahip olmalı. Bu değerleri barındıran bir kişi ekibimizin kimyasını yakalayabilecek şekilde olumlu, enerjisi yüksek ve pozitif ise benim için çalışma arkadaşımız olabilecek bir potansiyele sahip demektir. İlk ve ortaokul dönemlerimde mekanik tesisat uygulamaları çıraklığından tutun da mobilya model çizim çıraklığına kadar mimarlık sektörünü etkileyen farklı alt sektörlerde çalışarak yaz tatillerimi değerlendiriyordum. Tabi bu çalışma tasarlamak ve inşa etmeye olan ilgi ve istek ile olabilir. Çocukluğumdan bu yana süre gelen bu istek sayesinde lise dönemlerimde mimari tasarım uygulamalarına merak salıp bu uygulamaları öğrenerek küçük de olsa mimarlığa adım attım. Bu dönemde mobilya üretim atölyelerine 3 boyutlu modeller hazırlıyor ve görselleştirmeler yapıyordum. Mimarlık eğitimime devam ettiğim yıllarda Barselona’da bulunan DNA Architects firmasından orada çalışmak için bir davet aldım ve Avrupa’da çalışma deneyimi edindim. Okuduğum bölümden mezun olduktan sonra ilk çalıştığım şirket Avusturya Viyana’da bulunan Zechner & Zechner Architekten olmuştur. Viyana’dan İstanbul’a döndükten sonra firmamı kurdum ve halihazırda buradaki projelerime ve dışarıdan aldığım projelere devam etmekteyim. Türkiye ve Avrupa’da mimari bir örneği olmayan ve bu alanda yapmış olduğumuz yapıyı yılın en iyi mimari yapı tasarımı ödülünü de alan SOM yeni nesil ticaret merkezi olmuştur. Yapmış olduğum ticaret merkezi yılın en iyi mimari yapısı seçilmesi sayesinde ise meslek hayatıma kendi yolunu çizerek başlayanlardan oldum.

Gözünüzün değdiği her mekanı, deneyimlediğiniz tüm anları biriktirin. Bunlarla vizyonunuzu besleyin, alanlarınızı, algınızı genişletin. Mimar olarak bizim görgümüzü, bilgimizi, perspektifimizi, vizyonumuzu genişletmemiz gerek. Bizim işimiz estetik kaygıları elden bırakmadan ihtiyaçları karşılayarak kullanıcıyı memnun etmek” dedi.