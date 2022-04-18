Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı.

FİYATLARDAKİ SON DURUM