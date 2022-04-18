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Yüksek Hızlı Tren Seferlerine Zam Geldi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 15 daha zam yaptı. Peki yapılan zammın ardından yüksek hızlı tren seferleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
Ekonomi 18.04.2022, 14:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı.
FİYATLARDAKİ SON DURUM
Konya-Ankara
Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi.
Konya-İstanbul
Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.
Ankara-İstanbul (Kadıköy)
Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.