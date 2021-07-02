Yüksek hammadde fiyatları dolandırıcılık vakalarını artırdı

Pandeminin başından bu yana özellikle hammadde fiyatlarında yaşanan fahiş yükseliş, dolandırıcıları harekete geçirdi. Çinli firmalar tarafından piyasanın çok altında fiyata hammadde vaadiyle dolandırılan Türk ithalatçıların sayısı artıyor. Dolandırıcılık vakalarının artması üzerine Ticaret Bakanlığı bir uyarı yayınlamak zorunda kaldı.

İlgili birimlere gönderilen yazıya atfen, son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok firmayı, hammadde ve ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans ödemesi yoluyla dolandırmış oldukları ifade edildi. Konuya ilişkin olarak firmaların, müşavirlik ve bakanlıkça birçok kez uyarılmış olmasına karşın söz konusu vakaların devam ettiğinin gözlemlendiğine dikkat çekildi. Yazıda devamla şu ifadeler yer aldı: “Son aşamada konunun takibinin ilgili Çin kurumları nezdinde gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmiştir. Yazıda ayrıca, geçtiğimiz hafta Müşavirliğimizle irtibata geçen diğer iki firmamızın da, bir Çinli firmadan bakır almak istemeleri ve muhatap firma hakkında istihbarat talep etmeleri sonucu firmalarımıza e- posta ve telefon yoluyla acilen ulaşıldığı ve kendilerine gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapıldığı belirtilmektedir. Bilgileri ve konunun önemine binaen Çin ile ticaret yapacak diğer firmalarımızın, kendilerine ulaşan emtia satış talepleri konusunda öncelikle bu ülkedeki temsilcilerimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir.”

Düşük fiyata aldanılmamalı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, uluslararası dolandırıcılık olaylarıyla ilgili son yoğun bir şekilde duyumlar aldıklarını belirterek, “Firmalarımızı tanımadıkları, piyasa fiyatının altında hatta borsadaki metal baz fiyatının altında bir fiyatla hammadde veya mal satma taahhüdünde bulunan, yabancı ve çoğunlukla Çin merkezli firmalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarmak isterim” dedi. Ticaretin doğal kuralı olarak hiçbir metal mamul üreticisinin borsadaki metal baz fiyatının altında bir fiyatla satış yapmayacağını, yaparsa da böyle bir satıştan kar yapmasının mümkün olmayacağına dikkat çeken Öztiryaki, “Bu itibarla üyelerimizin teklif veren yabancı firmaların güvenirliğini tespit etmek için iyi araştırma yapmalarını, gönderilen e-posta adresi dahil karşı tarafı birkaç kaynaktan teyit etmelerini, ticaret müşavirliklerimizle iletişime geçmelerini ve güvenilirliğini teyit etmeden karşı tarafa herhangi bir ödeme yapmamalarını öneririm” ifadelerini kullandı.

Kıymetli dövizi kaybediyoruz

Dolandırıcılık vakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, emtia ithalatı yapan firmaları uyardı. Emtianın dünya piyasalarındaki fiyatının aşağı yukarı aynı olduğunu kaydeden Eroğlu, “Dolayısıyla anormal fiyatlamalar mümkün değildir. Mesela bir emtiayı satıcı yüzde 30 daha düşük bir fiyata satıyorsa bunun sorgulanması lazım” dedi. Emtia ticaretinde bahse konu olan faturaların yüksek meblağlarda olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Bu kadar büyük ticaret yapıyorsanız firmaları yerinde ziyaret etmeniz gerekir” dedi. Bu tarz dolandırıcılık olaylarında sadece firmaların olumsuz etkilenmediğini, aynı zamanda Türkiye’nin de kıymetli dövizini kaybettiğini, bu nedenle çok dikkatli adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi. (DÜNYA.COM/MERVE YİĞİTCAN)