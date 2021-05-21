Yüksek faize rağmen, kredi talebi büyüyor

Geçen yıl ucuz kredilerin destek gibi sunulduğu ekonomi politikaları vatandaşın bankalara borcunu artırdı. Kredi faizlerinin yükselmesi de talebi durdurmaya yetmedi. Geçen yıl bireysel kredi kullanan 1.9 milyon kişiye, bu yılın üç ayında 500 bin kişi daha eklendi. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre Mart 2021 itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.3 milyon kişi arttı. Böylece konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden oluşan bireysel kredilere borçlu kişi sayısı 34.5 milyona çıktı.

YÜZDE 36 ARTIŞ

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Türkiye'de pandeminin başladığı 2020 Mart ayından 2021 Mart ayına kadar geçen bir yıllık süreçte hane halkının bankalara, finansman ve finansal kiralama şirketlerine borcu yüzde 36 artışla 899 milyar TL'ye ulaştı. TBB verilerine göre, yılın ilk üç ayında 400 bin kişi daha ihtiyaç kredisi kullandı, hacim ise 16.8 milyar lira arttı. Böylece Mart 2021 itibarıyla 28.3 milyon kişinin toplam ihtiyaç kredisi borcu 412 milyar liraya çıktı.

Eski bir bankacı olan ekonomist Erol Taşdelen, yılın ilk çeyreğinde borçlanmanın devam ettiğine dikkat çekti. Pandemi döneminde verilen düşük faizli kredilerin destek gibi yansıtıldığını belirten Taşdelen, 2021'de artan faizlere rağmen vatandaşın mecburen borçlanmaya devam ettiğini söyledi.

BORÇ SARMALINDA

Bankalara olan bireysel kredi borçlarının 2002'de 6.3 milyar TL olduğuna işaret eden Taşdelen, “Faizlerin yükselmesine rağmen ihtiyaç kredisi kullanımının devam ettiği görülüyor. 2021'nin ilk üç ayında bireysel kredi borcu 28.2 milyar TL daha artmış. 2019 sonuna göre borçlanma yüzde 45.9 arttı. Vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına girdi” dedi.