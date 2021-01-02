banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Skandal manşete siyasilerden peş peşe çok sert tepkiler!
Skandal manşete siyasilerden peş peşe çok sert tepkiler!
Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Yüksek banka faizleri inşaat sektörünü çıkmaza sokabilir

Faizlerde yaşanan aşığı indirim sonrası kamu bankaları başta olmak üzere başlatılan konut kredi kampanyaları bitti, satışlar düştü

Ekonomi 02.01.2021, 10:05
6
Yüksek banka faizleri inşaat sektörünü çıkmaza sokabilir

Pandemi sürecinde ekonomide önemli gelişmeler yaşandı, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde satış rekorları kırılırken fiyatlar hızlı bir artış gösterdi. Ekonominin korona virüs gölgesinde kaldığı bir dönemde yaşanan b gelişmelerin en önemli nedeni olarak faiz oranlarında yaşanan hızlı düşüş gösteriliyor. Özellikle kamu bankaları üzerinden başlatılan konut kredi kampanyaları artan ev fiyatlarını unutturdu. Ayrıca Libya, Irak, Pakistan, Afganistan ve İran gibi ülkelerden Türk pasaportuna sahip olmak isteyenlerin konut alımlarını artırması sektörde önemli bir canlılığa neden oldu. Ancak faizler yeniden sert yükselince dengeler değişti.

Bu arada Türkiye, 2020’de de deprem gerçeğini sık sık hatırladı. Yurdun batısı ve doğusu, Malatya/Elazığ ve İzmir depremlerinin şokunu yaşadı. Eski yapı stoku ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları, yine bir yılın daha gündemi oldu.

İnşaat sektörü, 2019’da küresel ekonomilerdeki daralma ve yüksek faiz oranları nedeniyle yaşadığı zor zamanı 2020 yılının başında atlatmaya başlamışken küresel sağlık kriziyle yeniden bir dalgalanma sürecine girdi. Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre, 2020 için sektörün en büyük kazancı stokların büyük oranda eritilmesi oldu. Ekonomilerdeki durağanlaşmayla birlikte daha az yeni proje üreten konut sektöründe, kamu bankalarının sağladığı düşük faizli konut kredi kampanyası, alımları hızlandırdı. Öyle ki 2020 yılı, tüm zamanların konut satış rekorunun kırıldığı yıl olarak kayıtları yeniledi.

2020 yılı için ‘iyi başladık, umutlarla devam ettik ancak zorluklarla kapattık’ yorumunu yapan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, sıkıntılı bir yıl olsa da konut stoklarının erimesi açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Özellikle 2021’in ilk çeyreğinde de sıkıntılı bir döneme hazırlandıklarını anlatan Elmas, “2020’de mecburen gayrimenkul fiyatlarını baskıladık. Yüksek fiyata ürettiğimizi, maliyetleri konut satış rakamlarına neredeyse yansıtmadan sattık. Ancak emtia fiyatlarındaki son 6 aylık artış, bizi çok zorluyor. Yeni yılda kademeli olarak yansıtılacak. Faizlerde artış var; kredili satış azalacak, ilk çeyrek zorlu geçecek” dedi. 2021’in ikinci yarısına ise ‘temkinli iyimser’ olarak baktıklarını kaydeden Elmas, şöyle devam etti:

“Yılın ikinci yarısından itibaren genel dengelerin düzelmeye başlayacağını, faizlerin bir miktar gevşeyeceğini, yeni projelerin yavaş yavaş gündeme geleceğini düşünüyoruz. Temkinli ama yatırım için iyimser bir bakış açımız var. Hükümetin alacağı tedbirler de yürüyüşümüzü etkileyecektir. Alımı destekleyen kampanyalar ara ara yapılabilirse yine kayıplar telafi edilebilir. 2021 yılı Sur Yapı için teslim yılı olacak, İstanbul’da 1 ya da 2 projeyi ise gündeme alacağız.”

‘Yatırım tercihi dönüyor’

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, 2021 yılında düşük arz ve hammadde fiyatlarından kaynaklanan fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ancak konut üreticilerinin buna yönelik önlemler almaya çalışacağını söyledi.

Öncelikle yerli malzeme kullanımına yönelimin artacağını anlatan Durbakayım, “Karlılığımızdan fedakarlık, artık stratejimizin ayrılmaz parçası oldu” dedi.

Gayrimenkulde insan alışkanlıklarının daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok önemli hale geldiği bir döneme girildiğini anlatan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, 2021 yılı ve sonrasında şehirlerde insanı önceleyen bir kalkınmanın oluşması farkındalığının kazanıldığını ifade etti.

Yorumlar (0)
banner429
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12