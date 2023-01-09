Yüksek araç muayene ücretlerine vatandaş tepkili!
TÜVTÜRK, araç muayene ücretleri açıklandı ve tepkiler de beraberinde gelmeye başladı. Araç muayenesi, binek otomobillerde 2 yılda bir yapılması gereken zorunlu işlemler arasında yer alıyor. Ticari araçlar için bu süre 1 yıl. 2023 araç muayene ücretleri açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu dile getiriyor.
TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2023
2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı.
Yapılan artışla birlikte yeni yılda Araç muayene ücreti; Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 1.130,40 TL olarak güncellendi.
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.
Muayenesiz araç kullanmanın cezası var. Muayene süresi geciken her araçtan, her ay için %5 oranında ceza ödemesi tahsil edilmektedir.
2023 yılında muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.
Araç muayenesi için randevular TÜVTÜRK üzerinden alınmaktadır. Araç sahibi, kendisine uygun tarih ve saati seçip muayene istasyonuna giderek aracının muayenesini gerçekleştirebilir.
CHP’li Başevirgen’den yüzde 122 zam tepkisi: TÜVTÜRK soygununa dur deyin!
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine yüzde 122 zam gelmesin Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Başevirgen, “Muayene ücreti bin 130 TL oldu. 10 dakikalık bir işlem için alınan bu ücret resmen soygun” dedi.
GELECEK PARTİLİ ÖZDAĞ: “TÜVTÜRK SOYGUNU BİTECEK “
Zorunlu araç muayenesine gelen yüzde 122 zam oranı bir kez daha TÜVTÜRK şirketini ve ‘soygun’ algısını gündeme getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, milyonlarca araç kullanıcısının isyan ettiği araç muayene sorununa ilişkin tepkisini dile getirirken, Gelecek Partisi iktidarında, muayene hizmetinin devlet eliyle en cüzi rakamla verileceğini bildirdi.