Yüksek araç muayene ücretlerine vatandaş tepkili!

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2023

2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı.

Yapılan artışla birlikte yeni yılda Araç muayene ücreti; Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 1.130,40 TL olarak güncellendi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası var. Muayene süresi geciken her araçtan, her ay için %5 oranında ceza ödemesi tahsil edilmektedir.

2023 yılında muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Araç muayenesi için randevular TÜVTÜRK üzerinden alınmaktadır. Araç sahibi, kendisine uygun tarih ve saati seçip muayene istasyonuna giderek aracının muayenesini gerçekleştirebilir.

CHP’li Başevirgen’den yüzde 122 zam tepkisi: TÜVTÜRK soygununa dur deyin!

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine yüzde 122 zam gelmesin Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Başevirgen, “Muayene ücreti bin 130 TL oldu. 10 dakikalık bir işlem için alınan bu ücret resmen soygun” dedi.

GELECEK PARTİLİ ÖZDAĞ: “TÜVTÜRK SOYGUNU BİTECEK “