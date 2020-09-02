YSA Medya Başkanı Aydın: “2022 yılı e-ticaretin altın yılı olacak”

YSA Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sedat Aydın, son beş ayda yüzde 83 oranında büyüme gösteren e-ticarette önümüzdeki yıl çok daha büyük bir sıçrama beklediğini belirterek, “2022 yılı e-ticaretin altın yılı olacak” dedi.

Yaşanan pandemi sürecinden dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticarette yaşanan sıçrayış bazı girişimcileri de harekete geçirdi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada klasik pazarda faaliyet gösteren şirketleri uyaran YSA Medya Başkanı Yunus Sedat Aydın, 2022 yılının e-ticaretin altın yılı olacağını bildirdi. Aydın, Türkiye’nin bu konuda geri kaldığını, eğer bu şekilde devam ederse de çağı yakalayamayacağını ifade etti. Bu kapsamda danışmanlık hizmeti verdiği kurumları yönlendirirken sektörü elinde bulunduran Amazon ve Alibaba gibi oluşumların örnek alınması gerektiğini vurgulayan Aydın, “Şayet Amazon, ülkemizi Forbes500’de temsil eden holdingin bütün mal varlığının beş katını bir gecede kazanıyorsa bunun şakası yoktur. Yıl 2020 ve bundan kaçamayız. Pandemi sürecinde olduğumuz için değil, bu hep böyleydi ancak Türk girişimciler bunu yeni yeni fark etmeye başladı” dedi.

Aydın, kendilerinin de buna kayıtsız kalmadığını ve konuyla ilgili olarak BTK ile iletişim halinde olduklarını ifade etti. Yunus Sedat Aydın, Trendyol ve Hepsiburada isimli uygulamaları da överek, bu firmaların gelecek yıllarda çok daha yeni girişimcilere örnek olacağını söyledi. Ülkemizde e-ticareti en fazla ciddiye alan Trendyol’un büyümesine de dikkat çeken Aydın, geçtiğimiz yıl reklama 600 milyon lira bütçe ayıran firmanın satış hacminin binlerce büyük şirketi geride bıraktığını söyledi. “Batmak üzere olan birçok şirketin pandemi sürecinde Trendyol sayesinde ayakta kaldığını söylersem çok da abartmış olmam” diyen Aydın, kıyasıya mücadelenin sürdüğü dünya pazarında var olmanın üretimle değil satışla olacağını, globalleşen dünyanın parolasının ise ‘com’ olacağını bildirdi.