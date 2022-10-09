Yozgat’ta şekerpancarında 1 milyon 750 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye’de şekerpancarı üretimi sıralamasında ilk üçte yer olan Yozgat’ta, bu yıl 1 milyon 750 bin ton rekolte bekleniyor.

Şekerpancarı üretiminde söz sahibi iller arasında yer alan Yozgat’ta, çiftçilerin şekerpancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarafından hasat edilen şekerpancarları, kamyon ve traktörlere yüklenerek Çorum başta olmak üzere Yozgat ve Boğazlıyan Şeker fabrikalarına teslim ediliyor. Türkiye genelinde şekerpancarı üretiminde Konya’dan sonra döneme göre ikinci ya da üçüncü sırada yer alan Yozgat’ta bu yıl 1 milyon 750 bin ton rekolte bekleniyor.

“Şekerpancarı üretiminde 2 ya da 3. sıradayız”

Bu yıl şekerpancarı üretiminde yüksek verim beklediklerini söyleyen Yozgat Pancar Ekicileri Başkanı Kürşat Arslan, “Yozgat’ımızı genel anlamda değerlendirdiğimizde Türkiye’de senelere göre ya 2. ya da 3. pancar üreticisiyiz. Şu anda tahmini 1 milyon 750 bin ton Yozgat’ımızın pancar üretimi var. Buradan Çorum Şeker Fabrikasını besliyoruz, Boğazlıyan Şeker Fabrikasının büyük bir kısmını besliyoruz. Son olarak da bizim Sorgun ilçemizde bulunan Yozgat Şeker Fabrikamızı da bizim ekim sahamız olan bu bölgeden besliyoruz. Şu an itibariyle Yozgat’ta 35 bin dönümde pancar ekimimiz var” dedi.

“Çiftçimiz desteklerden memnun”

Şekerpancarı alım fiyatlarından çiftçinin memnun olduğunu da belirten Arslan, “Bu sene devletin alım fiyatları 1400 lira, taahhüt ettiği pancar kotasının tamamlanmasıyla artı 50 lira daha yansıtılıyor. Destek 1450 liraya çıkıyor. Tabi bu taban fiyatı, bununla kalınmıyor. Şeker oranı dediğimiz poların yüksek olması da desteği artırıyor. Maddi olarak hesaplarsak 185 lira gibi bir oran daha geliyor. Yüz lira nakliye pirimi alıyorlar, küspesi de var derken destek 1700 lirayı buluyor. Bu sene çiftçilerimiz hem fiyattan memnun hem de rekolteden memnun. Şekerpancarı çiftçilerimiz açısından iyi bir sezon” şeklinde konuştu.

“Üretimden de destekten de memnunuz”

Sorgun ilçesinin Çapraz Höyük Köyünde çiftçilik yapan Nevzat Önal ise şekerpancarı sökümlerine başladıklarını söyleyerek, “Bu yıl 15 dönüm alana pancar ektim. 90 tona yakın verim bekliyorum. Verim iyi, kalite iyi ilaçlarımızı verdik. Devletimiz de iyi destek verdi. Şeker oranı ile bu 1500 lirayı geçer. Üretimden de memnunuz. Çok güzel pancar aldık” ifadelerine yer verdi.

“Pancar çiftçisi memnun”

Günpınar köyünde bu sene 90 dekar alana şekerpancarı ekimi yaptıklarını belirten Taha Arslan da, “Dönüme 6-7 ton arası verim bekliyoruz. Bu sene verimli bir yıl olacak. Devletimiz alım fiyatını 1400 lira olarak açıkladı. Artı kota tamamlama pirimi ve polar yüksek gelirse ona desteği var, nakliye desteği var. Bunlarla beraber güzel oldu, fiyattan memnunuz. Verim de iyi fiyatta iyi. Bu sene pancar çiftçisi memnun” diye konuştu.