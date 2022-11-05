Yozgat’ta kadınlar, daha önce evlerde ürettikleri turşunun seri üretimine geçti

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesine kurulan tesiste çalışan 9 kadının ürettiği 18 çeşit turşu, yurt genelinde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Daha önce evlerinde kurdukları turşuların seri üretimine geçen kadınlar aile ekonomilerine de katkı sunuyor.

Akdağmadeni Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce geliştirilen proje doğrultusunda Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) desteği ile kadın istihdamına yönelik Oluközü Beldesine turşu tesisi kuruldu. Önceleri evde turşu yapan kadınlar, Oluközü Belediyesi hizmet binasında yaklaşık 3 ay önce hizmete açılan tesiste 18 çeşit turşu yaparak seri üretime geçti. Tesisten önce çiftçilik ile uğraşan kadınlar şimdi kendi ürettikleri turşuları satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. 9 kadının çalıştığı tesiste tamamen yöresel ürünlerden elde edilen, sirke ve limon tuzu kullanılmadan yapılan turşular yurt genelinde vatandaşların beğenisine sunuluyor.

“Anadolu kadını üretiyor”

İşletmede turşu üretimi yapan belde halkından Elif Aydın, tesisin 3 ay önce açıldığını ve şu an 9 kadın çalışan ile birlikte turşu üretimi yaptıklarını söyledi. Akdağmadeni ilçe tarım müdürlüğü ve belediyenin desteği ile tesise kavuştuklarını aktaran Elif Aydın, tesise kavuştukları için çok mutlu olduklarına vurgu yaptı. Aydın, "Önce biz kendi köyümüzün ürünlerinden aldık. Köylülerimizin ürünü bittikten sonra Akdağmadeni’nden almaya başladık. Turşularımız çok güzel sirke ve limon tuzu kullanmıyoruz, 18 çeşit turşumuz var. Lahana, havuç, sarımsak, salatalık, karışık turşularımız var. Kahvaltılık turşumuz var, çeşitlerimiz çok yani. Buradaki turşularımız yeni yeni açılmaya başlandı, bayağı satış yapıyoruz. Arkadaşlarımızla kendi evimizin bütçesini kurtarmaya çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını da aldık, alacağız, öyle düşünüyoruz. Bin 500 bidon turşu ürettik, 100-150 liraya kadar fiyatlarımız var, çeşit çeşit değişiyor. Pazar sıkıntımız yok, buradan elden alan da var. Anadolu kadını üretiyor, çalışıyor, ekonomiye destek veriyoruz, geçimimizi sağlıyoruz.” dedi.

“Aile bütçemize katkı sunuyoruz”

Turşu üretimi yapmaktan mutlu olduğunu belirten Emine Yılmaz ise, "Çiftçiyim ve ev hanımıyım, burada çalışıyorum aileme katkıda bulunmak için. Arkadaşlarla geliyoruz, kimimiz yıkama yapıyor, kimimiz sarımsağı bölünüyoruz, doğrama yapıyoruz, turşu üretiyoruz. Bin 500 bidon turşumuz var. 250 civarında da satışımız oldu. Gurur duyuyoruz kendimizle. Buradan geçimimizi sağlıyoruz. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Çok güzel seviyorum, içimden gelerek yapıyorum" diye konuştu.

“Kadınlar olarak ürettikçe mutlu oluyoruz”

Daha önce evlerinde yapılan turşuları şimdi tesiste ürettiklerini söyleyen Şahinde Kaya da, “Kadınlar olarak ürettikçe çok mutlu oluyoruz. Daha önce köyümüzde böyle bir tesis yoktu. Ailemize de destek amaçlı bu işi yapıyoruz ve severek üretiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy ise, KOP İdaresinden alınan mali destek ile projenin hayata geçirildiğini, kendilerinin de istihdama katkıda bulunmak için gerekli desteği verdiklerini söyledi.