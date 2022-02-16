Yozgatlı kadınlar Çam kolonyası üretti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önerdiği ‘yerelden kalkınma’ modeli kapsamında Yozgat ekonomisine ve kültürüne katkı sunmak için bir araya gelen 7 girişimci kadın, çam kolonyası ve çanak peyniri üreterek ekonomiye katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önerdiği ‘yerelden kalkınma’ modeli, Yozgatlı kadınlara ilham kaynağı oldu. Bozkırın Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen kadınlar, kente özgü çam kolonyası ve Yozgat adına coğrafi işareti bulunan çanak peyniri üretimini gerçekleştirdi. Hem dünya hem de Türkiye geneline çam kolonyası ve çanak peynirini tanıtmak isteyen kadınlar, ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturmaya da başladı. Yozgat’ta kadın istihdamını sağlamak ve ekonomik gelir elde etmek isteyen kadınlar, ürettikleri ürünlerle kentin yöresel değerlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çam kolonyası ürettiler

Bozkırın Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş, 10 Ağustos’ta 7 kadın girişiminin katılımıyla kooperatiflerini kurduklarını söyleyerek, “Biz Yozgat’ın yöresel hediyelik üründeki ihtiyacını karşılayabilmek adına ve pandeminin de etkisi nedeniyle kolonya üretmeyi düşündük. Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığımızı da ön plana çıkaracak kadın elinin değdiği bir çam kolonyası üretmeyi planladık ve çalışmalara başladık. Şu anda da ocak ayı itibariyle kolonyalarımızın üretimi başladı. Tanıtımını da yaptık, kolonyamızın satışını yapmaya başladık” dedi.

Çanak peynirini dünyaya tanıtacaklar

Ülke genelinde 194 peynir çeşidi olduğunu ve 6 peynirin de coğrafi işaret aldığını hatırlatan Örmüş, “Yozgat çanak peynirimiz coğrafi işaret alan peynir türümüzdür. Biz çoklu üretim, çoklu müşteriye ulaşım noktasında Yozgat’tan Türkiye’ye çanak peynirimizin pazarlaması için bir üretim tesisi kurmaya karar verdik. Bunu Yozgat’ımızın bir köyünde gerçekleştireceğiz. Projemizi hazırlamaya başladık ve burada da yine Yozgatlı kadınlarımız çalışacak. Kooperatif ve kadın girişimciler olarak hedefimiz Yozgat’ta kadın istihdamını sağlamak. Hem Yozgat’ımızın değerlerini ön plana çıkarmak, duyurmak hem de Yozgat’ta kadınlarımızın istihdama kazanmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kadınlar istihdama kazandırılıyor

Örmüş projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yozgat çanak peynirimizi Bozok yaylalarında yaylanan hayvanlarımızın sütünden kadınlarımız toprak çanaklara basacak. Satış ve pazarlama kısmında da biz arkadaşlarımızla yapacağız. Amacımızın biri de hem Yozgat’a hem Türkiye’ye hem de dünya genelinde çanak peynirimizi markalaşarak duyurmayı planlıyoruz. Bu anlamda bize destek veren İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Hüseyin Çiftçi, Yozgat Valimiz Ziya Polat hem de Türkiye de kadınlarımızın kazanması için proje başlatan sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın kırsaldan kalkınma için bize verdikleri destek, eğitimler, yönlendirme ve cesaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer kadınlara örnek oluyorlar

Kooperatif üyelerinden Sevgi Şahin ise, “Evde yıllardır boş oturuyorduk. Kooperatif çatısı altında 7 bayan toplandık ve çam kolonyasını ürettik. Bu girişimimiz diğer kadınlara da cesaret olsun amacındayız. Kadınların artık sosyal medyadan, dizilerden ve gündüz programlarından kurtulup ev ekonomilerine katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bayanların bizleri örnek alıp, bizlerden cesaret alıp onlarda kooperatif kurup, iş yapabilirler. Bizim ki bir öncü olmaktı, inşallah bunu da başaracağız, herkes evine az da olsa katkı sağlayabilir. Çocuklarının eğitimine, geleceğine katkı da bulunabilirler” diye konuştu.