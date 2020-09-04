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Yozgat Bozok Üniversitesi, endüstriyel keneviri üretip ekonomiye kazandıracak

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ENDÜSTRİYEL KENEVİRİ ÜRETİP EKONOMİYE KAZANDIRACAK.

Ekonomi 04.09.2020, 11:36
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Yozgat Bozok Üniversitesi, endüstriyel keneviri üretip ekonomiye kazandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirmesinin ardından son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara yönelen Yozgat Bozok Üniversitesi, keneviri üretip ekonomiye kazandıracak.

Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin ekimi, Yozgat ve çevresinde Bozok Üniversitesi tarafından yapılıyor. Kenevirin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla ’endüstriyel kenevir’ alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde yerli ve yabancı olmak üzere 16 çeşit kenevirin deneme ekimini yaparak çalışmalara başladı. Bu kapsamda üniversite bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu ve 6 araştırma grubu ile 100’ün üzerinde akademisyen endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışmalara yöneldi.

“Türkiye’de kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili misyonu olan tek üniversite biziz”

Ocak ayı itibariyle Yozgat Bozok Üniversitesinin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduğunu hatırlatan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Türkiye de bu alanda misyon olarak YÖK, bize biyokütlenin değerlendirilmesi ile ilgili görevler verdi. Hedefimiz önemli bir bitki olan kenevirin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak. Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 3 sene önce gündeme taşımış olduğu kenevirin değerlendirilmesi ile ilgili süreci Yozgat Bozok Üniversitesi, ihtisas üniversitesi olmasıyla birlikte başlatmış oldu. Çok kısa süre içerisinde çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz. O çerçevede kenevir ile ilgili sektörde bir aşamaya gelmiş firmalar bizlerle buluşmaya başladı. Bunlar çok büyük firmalar. Bu firmalarla yakın zamanlarda birlikteliklerimiz, ortaklıklarımız olacak. Yozgat merkez olmak üzere burada kenevir ile ilgili çok geniş yelpazede sektörel buluşmalarla kenevir, inşallah bölgesel kalkınma odaklı ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Bu konuda biz heyecanlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye’de kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili tek misyonu olan üniversite biziz” dedi.

Kenevirden yararlanarak yeni nesil batarya üretimi gerçekleştirmek için çalıştıklarını da anlatan Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Kenevir akla hayale sığmayacak birçok alanda kullanılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de enerji sektörüdür. Kenevirin başta biyo kütlesinin özellikle selülöz kısmını, biyo etanol üretiminde ki bu biyo etanolün en az benzinli araçlarda yüzde 10 oranında kullanılma zorunluluğu var. Özellikle pandemi sürecinde etanol ciddi anlamda değer kazandı. Biyo etanolün üretilmesi de dahil olmak üzere yeni nesil batarya dediğimiz süper kapasitör dediğimiz batarya üretiminde de kenevirden yararlanacağız. Yerli otomobilimizin bataryası neden Yozgat Bozok Üniversitesinden çıkmasın. İnşallah hedefimiz bu çerçevede yerli otomobilimizin bataryasının Yozgat Bozok Üniversitesinden çıkması gibi bir çalışmanın gayretin içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Kenevir ile ilgili yasal düzenlemelere ihtiyacımız var”

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise “Kenevir Anadolu’nun eski bitkilerinden bir tanesi. Çok uzun yıllardan beri üretildiğini hep biliyoruz. Ama esas gün yüzüne çıkması ve bugün bu çalışmaların, sektörün yeniden ayağa kalkmasında hiç şüphesiz bundan 3 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok inanarak, çok haklı bir şekilde kenevir ile ilgili önce bir yönetmeliğin ortaya çıkarılması ve güncellenmesi. Akabinde de kenevir yetiştirilecek alanlarda yeni bir ivme kazandırılması ve üretiminin artırılması yönündeki söylemlerine biz kulak verdik. 3 yıldan beri biz aslında çalışmalarımızı başlattık Yozgat Bozok Üniversitenin bu anlamda ihtisas olma noktasında yine Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak bu yola çıktık. Biz bu çağrıdan sonra gerek sektörü gerek bu anlamda çalışma yapacak bilim insanlarını bir araya getirdik. Şu anda dünyada, kenevirin kökünden en üst noktasına kadar her bir dokusu çok değişik sektörler alanlar tarafından kullanılıyor. Çok ciddi paraların döndüğü sektörler oluştu, tıbbi sektör bunlardan bir tanesidir. Ama bu sektörlerin canlanabilmesi için bizim yine Cumhurbaşkanımızın katkılarına ihtiyacımız var. Kenevir ile ilgili yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Özellikle medikal anlamda kenevir üretimi ile ilgili. Dünyada müthiş bir pazar var, çok önemli ilaçların üretildiği bir sektör. Ama maalesef biz şu anda çalışabilme noktasında bazı kısıtlamalara sahibiz. Bu noktada yeni güncel kenevir yasasına özellikle uyuşturucularla ilgili yasanın gözden geçirilmesine ve onun güncellenmesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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