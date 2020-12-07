YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı

Vergi gelirlerinin tam ve eksiksiz beyan edilmesini sağlamak üzere son yıllarda vergi denetimleri artırıldı. Dijital çağın yeni nesil mesleklerini icra edenler, kazançları doğrultusunda vergilendiriliyor. YouTube üzerinden yayın yapıp kazanç sağlayan kişiler normal gelir vergisi mükellefi olarak değerlendiriliyor.

Bu mecra üzerinden yayın yapıp kazanç sağlayan kişiler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi gereğince ticari kazanç sağladıkları için vergilendiriliyorlar. Gelir elde eden vergi mükelleflerinin gelir defteri tutma, fatura ve fiş düzenleme zorunlulukları bulunuyor.

YouTube üzerinden gelir elde etmenin vergilendirilme şartı doğurduğunu belirten Mali Müşavir Mesut Şenel, vergi denetimlerine dikkat çekerek “Dijitalleşmenin iş hayatına kazandırdığı yeni nesil mesleklerden YouTuber’lık, vergi mükellefliği konusunda belli yükümlülükler taşıyor. YouTube üzerinden elde edilen kazançlarda geriye dönük incelemeler de söz konusu. YouTuber'lar da dahil olmak üzere, sosyal medya mecralarından gelir elde edenlere vergi hukuku konusunda sağladığımız danışmanlık hizmetlerimizle bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz.” bilgisini verdi.