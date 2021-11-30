Yorglass geçen yılın ihracat şampiyonlarından oldu

İSTANBUL (AA) - Yorglass, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2020 yılı ihracat şampiyonlarını açıklandığı listede düz cam sektöründe ikinci sırada yer aldı.

Yorglass'tan yapılan açıklamaya göre, ihracat rekoru kıran şirket, güvenilir ve global bir tedarikçi olarak çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden Yorglass, 4 iş kolunda faaliyet gösterirken, ürünlerini beş kıtada 60’a yakın ülkeye ulaştırıyor. ISO 500 ve TİM 1000’de yer alan Yorglass’ın bu başarısı, 2 binin üzerinde üyesi bulunan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirildi.

İhracat rakamıyla sektöründe ikinci sırada yer alan Yorglass, ödülün sahibi oldu. Düzenlenen törende ödülü Yorglass Mali İşler Direktörü (CFO) Uğur Şeker aldı.



- "Pandemide daha da büyüdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, Bolu, Çerkezköy, Eskişehir, İzmir ve iki de Manisa’da olmak üzere altı üretim tesisiyle başarılarını katladıklarını belirtti.

Güvenilir ve global bir tedarikçi olarak yurt dışındaki faaliyetlerini artırdıklarını bildiren Yorgancılar, "Artan ürün talebi için iş ortaklarımızın beklentileri doğrultusunda yeni yatırımlarımızı devreye aldık. Beyaz eşya camı alanındaki adımlarımızı pandemi döneminde faaliyete geçirdiğimiz Çerkezköy yatırımımızla hızlandırdık. Tüm bunlar da bize güçlü ilişkilerimize katkılar sağlamasının yanı sıra önemli ödüller de kazandırdı. Başarıdan besleniyoruz. Bu da hepimizi daha iyisini yapmak için motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce iş ortakları tarafından yılın Global Tedarikçi Ödülü’ne değer görüldüklerini hatırlatan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Sürekli gelişen ve teknolojiye etkin yatırımlarda bulunan Yorglass olarak şimdi de Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin düz cam sektöründe 2020 yılı ihracat şampiyonları arasında ikinci olmaya hak kazandık. 47 yıllık geçmişimizle her zaman daha iyisini yapacağımızın sözünü veriyor, 2021 sonunda toplam ihracatımızı önceki yıla oranla yüzde 60, toplam ciromuzu ise yaklaşık yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Yüksek standartlardaki katma değerli ürünlerimizle tüm iş ortaklarımızın taleplerini karşılamak ve ülkemizin ekonomisine destek olmak için faaliyetlerimizi artırarak ilerliyoruz."